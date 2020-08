Coronavirus en “Ventaneando”: después de 45 días, Ricky Manjarrez está libre de COVID-19

Ricky Manjarrez pasó 45 días encerrado en su casa (IG: rickymanjarrez)

El reportero Ricky Manjarrez dio una buena noticia a los seguidores del programa Ventaneando: después de 45 días está libre de COVID-19.

Los comentarios sobre su posible recuperación comenzaron a circular después de que en Instagram stories Ricky compartiera un clip en donde se le veía ya en las instalaciones de TV Azteca.

Horas después, a través del mismo medio, Ricky habló sobre su salud.

Ricky mostró una imagen de su test

“Amigos cómo están, les quiero contar -ustedes ya se dieron cuenta- finalmente después de 45 días de encierro en mi casa tras haber dado positivo al Covid finalmente di negativo y ya pude regresar a trabajar”.

Ricky explicó que se realizó varias pruebas que seguían dando positivo y por ello no había regresado a sus labores.

Aprovechó para mostrar una imagen de su resultado y recomendar unos laboratorios con servicio a domicilio con los que se realizó sus pruebas. Ricky -quien se quedó en Ventaneando como uno de los favoritos del público después de entrar como conductor suplente ante las ausencias de varios de sus compañeros- compartió el pasado 9 de julio que había dado positivo al virus.

“Resulté positivo con el COVID-19. Hace unos días comencé a sentirme medio cansado, tuve fiebre muy leve de 37.4, pero más vale tomar precauciones. Me hice la prueba porque luego sentía que tenía que tomar una bocanada de aire y para no tener más dudas fui a hacerme la prueba del hisopo y era lo que temía”, explicó.

En julio Ricky informó de su contagio (Foto: Ventaneando / Tv Azteca - captura de pantalla.)

En aquel momento dijo que sus síntomas no habían sido tan fuertes y tenía muy buen pronóstico de recuperación ya que es un hombre joven que hace ejercicio.

Reconoció que ya había perdido el olfato y el gusto, pero no sentía mayor preocupación.

“El doctor me tranquilizó y me dijo que todo está bien. Me mandó medicina y me mandó a tomarme los niveles de oxígeno porque no tengo que estar abajo de 90 y todo va bien estoy entre 96, 98 y 99; pero tendré que estar en casa unas semanas... Espero que todo salga bien, que todo salga como espero, no veo por qué no. Y si puedo seguiré trabajando”.

Después de dar la noticia de su recuperación, Ricky recibió mensajes de apoyo, incluido el de su colega Ricardo Casares, quien ha sufrido estragos más fuertes de la enfermedad.

“Le ganaste tocayo, ¡vamos! ¡felicidades!”, le escribió el integrante de Venga la alegría.

Hizo un llamado a la gente para que tome medidas de seguridad

El propio Casares fue noticia hace algunas semanas cuando apareció en su cuenta de Twitter una foto de él conectado a un tanque de oxígeno.

“Ponerte el tapabocas es más fácil que ponerte el oxígeno. Guardar tu distancia es más fácil que estar pegado al tanque. Creo en salir a recuperar nuestro país con trabajo pero, de verdad, no dejemos las medidas. Hoy sé lo duro que es esta enfermedad y asusta mucho tenerla. Cuídate”, señaló Casares, quien hace años fuera integrante de Ventaneando.

El presentador volvió a dar de qué hablar hace unos días cuando volvió a dar otro informe sobre su salud.

“Hoy cumplo 21 días con el virus y sé que me faltan varios más, pero gracias a Sol, mi médico, familia, vecinos, compañeros y amigos la neumonía empezó a ceder. No quiero atención por este posteo pero si quiero decirte que un par de noches me moría de miedo, que la vi cerca y por eso te seguiré repitiendo: cuídate todo el tiempo. No hay necesidad de tomar riesgos... Una y mil veces más, gracias. El coronavirus me dejó por momentos los pulmones vacíos, pero todos sus mensajes me llenaron el corazón”, detalló.

