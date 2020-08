Andrea Legarreta aceptó que se ha hecho cirugías plásticas: qué zonas de su cuerpo ha intervenido

Andrea Legarreta confesó que sí se ha sometido a cirugías plásticas (IG: andrealegarreta)

La presentadora Andrea Legarreta reconoció que se ha realizado algunas cirugías estéticas para mejorar su aspecto.

Como pocas veces, la integrante del programa Hoy se “confesó” en una entrevista para el canal de YouTube de la periodista Lourdes Stephen.

Andrea habló de su vida familiar, de su infancia, sus inicios en la televisión y de cómo ha tratado de educar a sus hijas con Erik Rubín.

También recordó cómo le “temblaban las piernas” cuando conoció a Eduardo Palomo en los pasillos de Televisa, a quien admiraba y le gustaba físicamente.

Legarreta cumplió 49 años en julio (Foto: Instagram)

En la extensa conversación, de casi 40 minutos, llamó la atención el momento que tocaron el tema de la apariencia de Legarreta, quien cumplió 49 años el pasado julio.

Andrea reveló que debido a la lactancia tras sus dos embarazos sus senos quedaron “tristes” y por eso decidió someterse a una cirugía para levantarlos.

“En las bubis después de la lactancia... que las pobrecitas. Yo las tenía bastante bien, pero después de la lactancia de las dos, (las tenía) tristes, tristes”, comentó entre risas.

Pero no fue esa la única intervención estética en la historia de Andrea.

Solo se ha hecho intervenciones en la nariz y senos

La presentadora comentó que cuando era adolescente también se operó la nariz para mejorar su aspecto.

“Hace muchos años, cuando era muy jovencita, ponle unos 17 o 18 años. Tenía una bolita en la nariz, esa chiquitita me la limaron y ya. Hay gente que no lo nota porque realmente era la punta y nada cambió. Era como una minibolita que no me gustaba”, explicó.

En la charla, Andrea dijo además de buena alimentación y ejercicio, en su apariencia influye mucho su genética. “La genética también es como un regalo que te dan tus padres. Mis padres son come años y la verdad se ven muy bien. Son muy saludables”.

Sin problemas con la edad

Hace unas semanas, Legarreta escribió en Instagram un mensaje sobre el amor propio.

Y es que a raíz de su cumpleaños se desataron algunos comentarios respecto de que estaría quitándose la edad, pero Andrea dijo estar orgullosa de los años que tiene.

El mensaje que Andrea compartió en Instagram

“Amo la edad que tengo y lo que he vivido y aprendido... Me causa gracia que el día de mi cumpleaños algunas revistas y publicaciones en redes me felicitaban por mis 49 y había mujeres que se reían!. Algunas hablaban de lo VIEJA que estoy y otras decían que CLARO que yo no tengo 49, que tengo MUCHO más, que ellas eran muy pequeñas cuando me veían y que no debería quitarme la edad”, escribió en la red social.

Comentó que siempre le ha parecido “ridículo” que la gente se quite años e insistió en que nunca ha tenido un problema ni con su edad ni con la de otras personas, pues no desprecia a nadie por ser más joven o mayor que ella.

Incluso señaló que a ella le parece muy interesante la gente mayor por todo lo que puede aprender y ha enseñado a sus hijas a vivir su vida al máximo sin importar la edad.

“Mientras más años cumplo más GOZO, más valoro a las personas, los instantes y placeres sencillos de la vida y menos me importan las situaciones conflictivas, los comentarios vacíos o los ataques y menos por mi edad... ¿Acaso hay algo más ESTÚPIDO que atacar a alguien por su edad? ¿Qué hay en la cabeza de la gente que decide llamar momias a personas que tienen un gran recorrido por la vida, que han dejado huella y son ejemplo para otros con el paso de los años?... He visto cómo insultan y agreden a GRANDES figuras porque ya se ven ‘viejos’ como si envejecer fuera algo malo”, continuó.

