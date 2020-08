J Balvin reveló que se está recuperando de coronavirus durante los Premios Juventud

El cantante J Balvin reveló que tiene coronavirus a través de un mensaje grabado (Video: YouTube)

El cantante colombiano J Balvin reveló durante la entrega de los Premios Juventud que tuvo coronavirus. Afortunadamente el reggaetonero se encuentra recuperándose, sin embargo envió un mensaje a todos sus fanáticos.

El cantante grabó una pieza audiovisual desde su casa en Medellín, Colombia en el que describió la situación como complicada, pues lo tomó desprevenido.

“En estos momentos estoy saliendo del COVID-19, han sido días muy difíciles, muy complicados, a veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó y me tocó bien duro”, comenzó el intérprete de “Mi Gente”.

El colombiano dio un discurso de aceptación por el Premio del Video con el mensaje más poderoso por “Rojo”. Durante este agradecimiento advirtió que aunque todo parezca una locura, lo importante es cumplir con las medidas de prevención, ya que la enfermedad es completamente real.

El colombiano pidió a sus seguidores que se cuiden (Foto: EFE/José Méndez)

“Así que estoy enviando un mensaje a todos los que me siguen, a toda la juventud, a la gente en general que se cuiden, que se protejan, que esto no es un chiste. Que a pesar de que hay tantos juegos mediáticos, el virus como tal sí existe y es muy peligroso, así que cuídense mucho. Un abrazo muy grande y ya iré saliendo de esto”, finalizó.

J Balvin se unió a una larga lista de artistas latinos que resultaron infectados con el virus como Karol G, Prince Royce, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez.

La premiación

El artista fue reconocido por el mensaje del video musical de su canción “Rojo”, que cuenta la dolorosa historia de un hombre que muere en un accidente automovilístico, causado por enviar un mensaje de texto mientras se dirigía al hospital para presenciar el nacimiento de su hija.

En total fue acreedor de 5 premios, empatando así con Karol G en la cantidad de victorias. Sin embargo, el mayor ganador de la noche fue Bad Bunny, quien se llevó 8 galardones.

Karol G y el cantante J Balvin son dos de los latinos que se contagiaron de la enfermedad (Foto: EFE/ARCHIVO)

Por otro lado, Becky G fue reconocida como una “Agente de Cambio” gracias a su participación en diversos movimientos sociales. La cantante recibió este honor junto a Ricky Martin por su labor a través de su fundación.

“Me siento muy orgullosa y honrada de recibir este premio, pero al mismo tiempo me ha recalcado que queda mucho camino por hacer”, dijo Becky G, quien agregó que seguirá usando su voz para ayudar.

La ceremonia fue realizada en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida. Esta premiación es la primera presencial que se ha realizado durante la pandemia, pero por la misma razón tuvo que ser re inventada.

Este año no hubo asistencia del público, hubo medidas preventivas necesarias entre todos los artistas que fueron a la gala. La premiación tampoco tuvo alfombra roja, sino que los artistas fueron fotografiados en un cuarto especial y no se quitaron el cubrebocas.

El estado ocupa el segundo lugar en contagios (Foto: REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Florida, uno de los estados con más concentración de casos de COVID

Cabe recordar que el estado ocupa el segundo puesto a nivel nacional dentro de los contagios. Según reportó el diario Tampa Bay Times, Florida agregó 149 nuevas muertes por coronavirus este jueves. Esto eleva el total registrado desde que comenzó la pandemia a 9.047 personas, según el Departamento de Salud de Florida.

Aunado a esto, fueron agregadas 6,236 nuevas infecciones. Desde que se identificó al primer paciente con coronavirus en Florida en marzo, el estado ha registrado 557,137 casos.

