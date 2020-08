Martin Scorsese vuelve a filmar con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro

El director estadounidense Martin Scorsese.

Martin Scorsese uno de los directores cinematográficos más aclamados por la fanáticos del cine. A pesar de que su nueva película de ha sufrido algunos retrasos por la pandemia, por fin se ha revelado el inicio de grabaciones de la tan esperada ‘Killers of the Flower Moon’.

Lo que se conoce del largometraje, es que será la primera película occidental de Scorsese, donde reunirá a sus actores consentidos Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, con quienes no había trabajado juntos desde que aparecieron en la película, ‘Marvin’s Room’, en 1996.

La película estará basada en el libro histórico de David Grann, y se centra en los terribles crímenes que sucedieron en la de la Nación Osage, en donde los miembros de una tribu nativa americana perdieron la vida después de descubrir petróleo en su reserva. Estos crimenes atrajeron la atención del recién formado FBI, cuya investigación descubrió una siniestra conspiración.

Varios informes han revelado que ‘Killers of the Flower Moon’ inicialmente iba a ser financiada y distribuida en su totalidad por Paramount Pictures, pero tras darse el anunció que la película costaría $200 millones de dólares, el estudio negoció un acuerdo con Apple para que ellos se encargaran de pagar la producción, mientras que Paramount se encargaría de la distribución en todo el mundo.

En la imagen un registro del actor estadounidense Leonardo DiCaprio.

De acuerdo al portal IndieWire, el inicio de grabaciones de ‘Killers of the Flower Moon’ será en febrero de 2021, se hará en la Nación de Osage y se llevará a cabo durante 16 semanas. Además de mostrar muchos lugares históricos de Osage, se ha revelado que el plan de la producción es contratar a varios nativos americanos, incluidos: artesanos, cocineros, hablantes de idiomas, propietarios de viviendas, terratenientes, entre muchos más.

Al ser revelado todo todo lo que Scorsese planea con su nueva película, de seguro dará mucho de qué hablar. Y ya que con Netflix tuvo mucho éxito con ‘The Irishman’, es más que obvio por qué Apple quiere unirse al director en esta película. Por lo pronto, no se tiene una fecha de estreno, pero de acuerdo al portal Collider, es muy probable que ‘Killers of the Flower Moon’ salga en algún punto del 2022.

