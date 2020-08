“Nunca nos adaptamos por completo”: Gwyneth Paltrow reveló el momento en que supo que su matrimonio con Chris Martin terminó

En un viaje de ensueño, Gwyneth Paltrow se dio cuenta que su matrimonio había terminado (Foto: Archivo)

Han pasado un poco más de seis años desde que Gwyneth Paltrow anunció al mundo que ella y Chris Martin habían sufrido de “desemparejamiento consciente”. Sin embargo, la actriz reveló que fueron años atrás en los que ella se dio cuenta que su matrimonio estaba destinado a fracasar.

En un ensayo para la revista Vogue británica, la actriz especificó que fue cuatro años antes de anunciar su divorcio, que ella llegó a la realización durante un viaje de ensueño. En ese momento también se dio cuenta que a pesar de todo lo especial, nada podría salvar su matrimonio.

“Era mi cumpleaños 38. Mi ex marido y yo estábamos escondidos en la campiña toscana, en una colina en una hermosa casa de campo con vista al bosque. Se acercaba el otoño; las hojas estaban aflojando su agarre en verde brillante. En el interior, la cabaña estaba perfectamente decorada de la forma en que sueñas para un viaje de cumpleaños: acogedora sala de estar con chimenea, mesa de cocina repleta de botines de la granja cercana: melocotones, tomates en rama, albahaca, huevos. No recuerdo exactamente cuándo sucedió. No recuerdo qué día del fin de semana era ni a qué hora. Pero sabía que, a pesar de las largas caminatas y las largas tumbas, los grandes vasos de Barolo y las manos cogidas, mi matrimonio había terminado”, comenzó Paltrow.

La actriz describió este sentimiento de sabiduría como un reflejo casi involuntario que llegó como “el sonido de un timbre que no puede ser deshecho”. Pero a pesar de llegar a esa conclusión de repente, Paltrow describió que trató de reprimir el sentimiento bajo la excusa de que el matrimonio solamente tiene etapas difíciles.

La actriz describió que trató de reprimir el sentimiento (Foto: Instagram)

“Al principio, tuve un éxito moderado en bajar el volumen de ese conocimiento. Pasarían años hasta que dijéramos las palabras en voz alta. Pero, ese fin de semana, una presa se había agrietado lo suficiente para escuchar el implacable goteo de la verdad. Y se hizo más fuerte hasta que fue todo lo que pude escuchar”, describió.

La escritora reveló que la relación estaba llena de opuestos que de cierta forma se complementaban, pues aunque tenían los mismos gustos en música, ella simplemente era feliz escuchando, mientras que Martin la analizaba como si fuera un examen. Pero había algo que los mantenía juntos por sobretodo: el amor hacia sus hijos Apple y Moses Martin.

“Mi ex y yo siempre hemos sido amigos [...] Éramos unidos, aunque nunca nos habíamos adaptado por completo a ser una pareja. Simplemente no encajábamos del todo. Siempre había un poco de inquietud. Pero hombre, amábamos a nuestros hijos”, expresó.

Entre el descubrimiento y el día que ambos sucumbieron a la verdad de su relación, Paltrow y Martin trataron de todo para mantener el matrimonio a flote, ya que no querían decepcionar a su familia. Sin embargo ella descubrió que los dos no estaban en un camino a punto de divergir, sino que ya se encontraban en caminos completamente distintos.

Al principio, Paltrow no sabía cómo separarse de Martin (Foto: Archivo)

“En esos primeros y oscuros días, luché por imaginar cómo sería mi vida. No estaba segura de cómo una madre logra desenredarse del hombre con quien se ha mezclado su ADN. Parecía imposible ese tipo de extracción. No había crecido en torno a muchos divorcios, y el divorcio del que había estado al tanto había sido amargo e interminable. Con todo mi corazón, no quería eso”, explicó.

En estos párrafos, la actriz también analizó cómo su divorcio se volvió un ejemplo en la cultura popular. Todo debido a una frase que al principio le pareció pomposa tanto al público como a ella misma.

Mientras se preguntaron si en su futuro como ex pareja podrían encontrar diversión aún, un terapeuta los escuchó y les ayudó a reestructurar su futuro. Fue él también quien les informó que ellos sufrían de “desemparejamiento consciente”, una frase que les pareció difícil de digerir, pero que les ayudaría para no tener una relación hostil.

El término desemparejamiento consciente les fue presentado por su terapeuta (Foto: Archivo)

“Cuando nos comprometimos a abordar nuestra separación de esta manera, y aproximadamente un año antes de presentar la frase al mundo, la pusimos a prueba. Fue impredecible. Tuvimos días maravillosos y días terribles. Días en los que no podíamos soportarnos el uno al otro, pero nos obligábamos a recordar lo que estábamos buscando. De alguna manera encontrando una forma de sonreír y abrazar, y llevar a los niños a almorzar como habíamos planeado”, confesó.

Después de tratar de vivir de esta manera por un tiempo, fue momento de decirle al público acerca de lo que estaban haciendo y la frase que iban a utilizar para describir su nueva vida. A pesar de predecir que la atención que su divorcio recibiría, el “desemparejamiento consciente” fue una frase de la que el mundo se burló y por la que fueron duramente criticados.

Pero ahora ella sabe que esta nueva forma de disolución de matrimonios ha sido bien aceptada en la cultura, y el público en vez de criticarla, en la actualidad le preguntan cómo logró hacer esto.

“Es muy diferente para cada pareja pero, para mí, significó, más que nada, ser responsable de mi propia parte en la disolución de la relación. Existían aspectos de mí misma que estaba tratando de sanar a través de esta relación sobre los que no era honesta conmigo misma. Había sido ciega, cautelosa, invulnerable, intolerante. Tuve que admitirlo y ser lo suficientemente valiente para compartirlo”, escribió.

La actriz dio crédito al término para que ahora su ex esposo y su actual esposo puedan convivir de una manera en la que todos aprenden del otro (@gwynethpaltrow)

La empresaria finalizó su artículo explicando que ahora, el término tan odiado le ha ayudado en su familia moderna, pues la relación se alimenta de cada aspecto de las personas que existen en esta.

“Sé que mi ex marido estaba destinado a ser el padre de mis hijos, y sé que mi esposo actual debe ser la persona con la que yo envejezca. El desemparejamiento consciente nos permitió reconocer que dos amores diferentes pueden convivir y nutrirse”, terminó.

