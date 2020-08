“No soy el diablo”: así se defendía El Komander, el cantante de la polémica foto con López Obrador

Alfredo Ríos "El Komander" dio de qué hablar por su encuentro con Andrés Manuel López Obrador (IG: soyelkomander1)

“No soy el diablo, pero sí soy el creador de mi propio ‘reality show’”, así hablaba Alfredo Ríos “El Komander” en 2015, luego de enfrentar algunas polémicas por el contenido de sus canciones que incluso llevaron a autoridades a prohibir sus shows en varios municipios de México.

Ahora no es alguna canción la que tiene en la mira al intérprete, sino una foto junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ambos coincidieron en Culiacán, capital de Sinaloa donde el presidente acudió a supervisar una obra pública y dar detalles de la estrategia contra la pandemia de COVID-19 y su plan de seguridad a 10 meses del llamado “Culiacanazo”.

"El Komander" con el presidente de México (Foto: redes sociales)

"El Komander" viajaba con sus hijos cuando supo que López Obrador se encontraba en la zona y decidió acercarse a saludarlo.

El presidente mexicano accedió a bajarse de su vehículo para charlar un par de minutos con el intérprete.

El encuentro pronto se hizo viral y Ríos dijo sentirse muy contento de haber saludado a López Obrador.

Tanto las fotos como el video se hicieron virales e hicieron recordar la carrera musical de "El Komander", quien en el pasado fue señalado por sus narcocorridos.

El Komander se hizo famoso por sus narcocorridos

Ya en aquella entrevista de 2015 en la que dijo no ser el diablo, El Komander también comentó a la agencia EFE que su éxito no estaba basado en la polémica y el escándalo. “Nunca lo he buscado, nunca; sólo me he preocupado en hacer buena música”.

Tampoco le gustaba ser clasificado únicamente como intérprete de narcocorridos. “Hasta los que no creían en lo romántico lo han hecho. Al público le gusta de todo, amor y fiesta, por igual”.

Sin embargo, fueron los narcocorridos los que le trajeron fama y problemas.

“El Komander” interpretaba el tema El MZ, en donde enaltecía la figura de “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa y actualmente fugitivo. “La ley quiere detenerlo/los contras quieren matarlo/pero nadie lo ha logrado/se les aparece el diablo/y pasan, pasan los años/y el MZ ordenando”, dice parte de la letra.

Se le prohibió interpretar narcocorridos en varias ciudades de México

En ciudades como Tijuana y Chihuahua se le prohibió que interpretara canciones haciendo apología del narco, misma medida tomada hace apenas un par de años en Michoacán, y en un momento de su carrera fue tal la presión que Ríos pensó en retirarse de los escenarios, pero se ha mantenido activo, aunque eso sí, sin publicar un nuevo álbum de estudio desde 2015.

En una entrevista con la revista TvyNovelas se refirió así al asunto de los narcocorridos y la manera en que había sido atacado por interpretarlos:

“Aún no sé defenderme, no me declaro muy bueno para ese tipo de cuestionamientos, entrevistas o conferencias de prensa sobre el tema de los corridos; sé perfectamente quién soy y que a lo único que me dedico es a trabajar y hacer música, no soy culpable porque me guste el corrido. Yo crecí escuchando los de Antonio Aguilar, quisiera interpretarlos de la mejor manera y que a todos les gusten, hay otros que dicen nombres, santos y señas y no les dicen nada, yo sólo quiero trabajar y llevar alegría a quien me sigue, que es el público; ir a un baile o escuchar mis temas no te hace mala persona”.

Hace años dijo no temerle a la muerte

Y es que para Alfredo Ríos lo más importante es el cariño del público y no las listas de popularidad (en algún momento llegó a vender en Estados Unidos 20 mil discos más que la banda El Recodo).

“No me preocupa el lugar que ocupe en las listas de popularidad. Solo quiero que la gente se dé cuenta de quién soy” , dijo en la entrevista con EFE de 2015.

Y en la charla con TvyNovelas, realizada ya hace algunos años, descartó temerle a la muerte.

“Yo no tengo miedo, Dios se lo lleva a uno cuando es su momento ; soy muy creyente de Diosito y la Virgen de Guadalupe, cada vez que salgo de mi casa, aunque vaya a la esquina o a la tienda me pongo en manos de Dios, hago mi labor musical y no me meto con nadie. Pese a lo que se diga, jamás me he prestado para mandar un mensaje por medio de mis temas, lo que hago es música y mi música es general”.

