Silvia Pinal otra vez en la controversia: recibió supuesta demanda de trabajador

La primera actriz podría ser víctima de un intento de extorsión (Foto: Cuartoscuro)

La actriz Silvia Pinal pudiera ser víctima de una posible extorsión luego de que un supuesto exempleado, de nombre José Alomía Rosas, le exigiera una pensión de hasta 120,000 pesos de indemnización. Según el representante del demandante, el señor Alomía trabajó para la primera actriz por más de 15 años, sin embargo, diversos errores en el procedimiento y la calidad del documento hacen pensar que se trata de algo apócrifo.

El programa de espectáculos Ventaneando contactó al supuesto abogado de Alomía, de nombre Ulises González Reyes, con quien tuvieron una conversación telefónica para poder revisar los motivos de la demanda. Según González Reyes, la demanda es un procedimiento para buscar una indemnización de entre 120,000 a 150,000 pesos por un apoyo e indemnización. El principal motivo sería que el señor José Alomía es una persona de edad avanzada por lo que necesita un apoyo económico o “con alguna despensa”. Así lo dijo:

Nosotros no estamos en ningún momento de perjudicar a nadie, lo único que queremos es un pequeño apoyo de la señora, que nos eche la mano un poco nada más, no sé con alguna despensa... no sé... algo que le pueda dar mensualmente... lo que pasa es que el señor ya está grande... tiene 86 años

Según el supuesto abogado, el señor Alomía trabajó por más de 15 años para la actriz, cuando ésta apenas comenzaba su carrera (Foto: Cuartoscuro)

Ante la pregunta expresa de qué cantidad en específico estaban solicitando como “compensación”, González Reyes dijo que entre 120,000 a 150,000 pesos mensuales por lo que reste la vida del señor Alomía, de quien presuntamente tiene forma de comprobar que tuvo una relación laboral con la actriz, pues supuestamente tiene una pequeña fotografía de tiempos de los inicios de la carrera de Pinal, donde aparece la actriz y un cocinero.

Pues mira...por lo regular, no sé que te gusta, que le pudieran dar al señor unos 120,000 pesos... 150,000 pesos... él era el encargado de su casa, del dinero, de llevar las cuentas, compras, todo lo que hiciera falta... era el encargado de cuidar el vestuario de la señora cuando apenas empezaba a hacer sus giras

Sin embargo, poco a poco, el abogado comenzó a entrar en contradicciones pues no supo responder dónde se había interpuesto la demanda, diciendo únicamente que “era un pequeño citatorio nada más” introducido ante la Fiscalía General de la República (FGR), algo que no tiene sentido pues la Fiscalía no es una instancia de conciliación laboral. Además dijo haber llevado “personalmente” el documento a la casa de Silvia Pinal aproximadamente a las cinco de la mañana, pero que nadie le abrió, por lo que simplemente “deslizó el documento por abajo de la puerta”:

Lo único que te puedo responder es que ahí está (en la FGR)... sí, si la Fiscalía está cerrada o abre o cierra, eso bronca de la Fiscalía, eso ya no es bronca mía

Luis Enrique Guzmán dijo que nadie reconoce al señor Alomía ni recuerdan a nadie con ese nombre (Fotos: Instagram @laguzmanmx)

El documento parece ser una fotocopia mal hecha que cuenta con el membrete de la Fiscalía General de la República, pero en la parte inferior se encuentra una firma de un juzgado en Veracruz, cosa que no coincide con los comunicados de la institución federal.

Por su parte, Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, respondió que la situación ya la están revisando los abogados de la familia, pero que ni ella ni el resto de su familia ni colaboradores recuerdan al supuesto José Alomía:

Nadie reconoce al señor, ni que estuviera trabajando con mi mamá, ni en sus principios ni nada. La secretaria lleva 30 años trabajando y tampoco se acuerda de él. Es, yo creo, una forma de sacarle dinero ahora que estamos en el ojo público, extorsionar de una manera. Con falsos documentos y falsas acusaciones. Los abogados ya están haciendo la estrategia, desglosando todo el documento y dependiendo de lo que salga y lo que decida mi mamá pues ahí veremos

