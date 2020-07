De Garibaldi a la televisión: por qué Ingrid Coronado descartó ser actriz

(Foto: Instagram de Ingrid Coronado)

Ingrid Coronado se consolidó como una de las conductoras más queridas en la televisión mexicana y aunque ahora no encabeza ningún proyecto en las televisoras, su rostro permanece vigente a través de su presencia en plataformas digitales, donde explicó las razones que la llevaron a abandonar la música, negarse a la actuación y sí incursionar como presentadora.

Aunque la famosa ya había incursionado en la música como integrante del grupo Garibaldi en 1994, cuando sustituyó a Paty Manterola; encontró su verdadero camino en el mundo de espectáculo al frente de programas en TV Azteca.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde contó que llegó a la conducción después de que se convirtió en madre en los años 90.

“Hace 20 años, cuando mi hijo Emiliano tenía un año, me dieron ganas de regresar a trabajar. Yo había salido del grupo Garibaldi y no sabía a qué dedicarme”, escribió la famosa de 46 años.

Ingrid Coronado resaltó que por su mente cruzó la idea de llegar a la actuación, lo que descartó por las intensas jornadas de trabajo y la interacción con otros compañeros.

“No, porque tendría que estar en llamado todo el día y no podría ver a mi hijo, además de que besar a desconocidos no me latió mucho”, mencionó en su publicación, en la que también indicó porqué no volvió a la música.

“Tendría que estar de gira y tampoco podría estar tan cerca de mi niño. Además de que no me fascina como canto”, destacó quien por años cantó grandes éxitos como Que te la pongo o La ventanita.

Tras analizar estas opciones, al final se decidió por la conducción de televisión: “Así trabajaría lo que dura el programa, puedo estar con mi peque y la cámara me tomaría casi siempre de frente porque no me gusta mi nariz de perfil”.

Así llegó Ingrid Coronado a importantes programas de Televisión Azteca, como Tempranito, Sexos en Guerra y Venga la Alegría, programa que la ayudó a encumbrarse como una de las favoritas en México.

Pero no fue lo único que Ingrid mencionó sobre su nariz, ya que añadió: “¡Tenía la idea de tener el peor perfil del mundo mundial!”.

Fue justo sobre esta idea que recordó la anécdota de su vida laboral y es que se tomó una foto en la que por fin aceptó su nariz.

“A mí me ayuda pensar, que más allá de si cumple con algún estándar de belleza, es mío, así soy, y por eso lo acepto, lo abrazo y como consecuencia ¡hasta me gusta!”, finalizó.

Ésta no es la única vez que Ingrid Coronado cuenta detalles de su vida profesional y es que hace unos meses relató que ⁣su conductora favorita es Andrea Legarreta.

“Hubo una época de mi vida donde tomé la difícil decisión de retirarme de mi trabajo profesional para dedicarme de lleno a mi vida personal. Soñaba con ser mamá y ama de casa de tiempo completo. Renuncié a mi programa que era Tempranito”, recordó Ingrid al inicio de su extenso mensaje.

“Las cosas no salieron como esperaba y 2 meses después estaba hablando con mi jefe de ese entonces mostrándole mi interés de volver a trabajar. Mario, a quien considero también un muy buen amigo, se portó como un padre para mí. Me entendió y apoyó en mi nueva decisión preguntándome qué me gustaría hacer”, relató.

Fue entonces que Ingrid reveló que debido a su admiración por Legarreta pensó que sería una buena idea hacer un programa que fuera la competencia de Hoy y así surgió Venga la Alegría.

“Estas fueron mis palabras: Mi conductora favorita es Andrea Legarreta, por lo tanto me gustaría competirle…”, resaltó.

