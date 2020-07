Aseguran que Kris Jenner está buscando proteger la imagen de su yerno Kanye West

El cantante llegó a insultar a su suegra en redes sociales (Foto: Lauren Petracca Ipetracca/The Post And Courier via AP)

Luego de que Kanye West se posicionara en el centro de la polémica por ventilar el 19 de julio en un mitin político en Carolina del Sur asuntos familiares de su esposa, Kim Kardashian, al mencionar públicamente que habría pensado en evitar el nacimiento de su hija North hace unos años, ahora la madre de la estrella de reality shows ha mostrado su sentir.

Kris Jenner manifestó que su prioridad por ahora es proteger a su yerno y a su familia, y mantenerse alerta sobre la salud mental del rapero de 43 años; además de cuidar su imagen pública para no verse afectado en el programa que la familia protagoniza desde hace varios años.

“Si bien Kris no está contenta con la forma en que los arrebatos recientes de Kanye están afectando a la familia, ella lo protegió de verse mal en Keeping Up With the Kardashians”, expresó una fuente cercana a la mediática familia para la revista In Touch.

Kris Jenner ha sido la impulsora de la carrera de sus hijas. Recientemente Kanye West criticó que haya animado a Kim Kardashian a aparecer desnuda en la revista Playboy (Foto: E! Entertainment)

“Hubo muchas insistencias de Kim (Kardashian) para asegurarse de que ciertas imágenes nunca se usaran (en el programa), pero Kris también ayudó, ella tiene un corazón”, reveló la fuente dejando claro que la intervención del compositor en el reality estaría protegida y editada por su familia.

“Kris entiende que el rating habría subido por las nubes si hubieran incluido algunas de las diatribas y salvajes declaraciones de Kanye en el corte final, pero después de todo, ella no los dejó”, expresó. De esta manera la familia estaría evitando una mayor polémica en torno al aspirante a la presidencia de Estados Unidos, quien ha escrito en Twitter una serie de inconexos mensajes que han disparado las alertas sobre su salud mental.

El lunes, el músico se reunió con Kim afuera de un restaurante en Cody, Wyoming, donde la modelo se notó visiblemente molesta durante su plática con West dentro del automóvil, ambos personajes se mostraron tensos en la charla donde no faltaron lágrimas y aspavientos. Este encuentro se produjo dos días después de que Kanye emitiera una disculpa pública a su esposa por haber revelado la intimidad familiar de una presunta intención de aborto.

Kim Kardashian y Kanye West son padres de los pequeños North, Saint, Psalm y Chicago (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

“Me gustaría pedir disculpas a mi esposa Kim por hacer públicos asuntos que pertenecían a nuestra intimidad. No supe cubrirle las espaldas, como ella hace conmigo. Quiero decir que sé que te he hecho daño. Perdóname, por favor. Gracias por estar siempre cuando te necesito”, escribió el controvertido ganador de premios Grammy en su cuenta de Twitter el 25 de julio.

A pesar de que el también diseñador de moda y calzado deportivo se refirió en un mensaje de Twitter que posteriormente eliminó el 20 de julio, a su suegra como “Kris Jong-Un”, en referencia al dictador norcoreano, parece que la matriarca del llamado ‘clan Kardashian’, de 64 años, sólo busca hacer lo mejor para sus seres queridos.

“No hay duda de que Kris busca generar el mayor ruido y los mejores ratings posibles (para el show), pero la conclusión es que no lastimaría a Kim ni a la marca familiar. Esto puede cambiar en el futuro si Kim y Kanye no están juntos, pero ella sabe que Kanye siempre será el padre de sus nietos”, expresó.

En Carolina del Sur, durante un mitin, Kanye West reveló entre lágrimas que durante tres meses barajeó con su esposa la posibilidad de abortar a su hija primogénita, North (Foto: REUTERS/Randall Hill)

“Kris está tan preocupado por la salud y el estado mental de Kanye como cualquier otra persona. Ella sabe mejor que nadie que Kanye puede crear controversia y no necesita agregar nada más”, finalizó el informante.

Por si este 2020 no había tenido las suficientes noticias sorpresivas, el anuncio de Kanye West este 4 de julio ha dejado al mundo boquiabierto. Con su intención de postularse a la presidencia de Estados Unidos, el músico y empresario reafirmó también su vocación política, misma que ya había manifestado en distintas ocasiones.

“Ahora debemos cumplir la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de Estados Unidos”, fue el anuncio en sus redes sociales con el lema “2020 VISION”.

