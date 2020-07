“Amo la edad que tengo”: Andrea Legarreta respondió a críticas por “quitarse años”

Andrea Escalona se refirió a las mujeres que la han criticado por verse "vieja" y "quitarse la edad" (IG: andrealegarreta)

La presentadora Andrea Legarreta se dijo orgullosa de la edad que tiene y respondió a quienes la han criticado por “quitarse años”.

El pasado 12 de julio la conductora del programa Hoy cumplió 49 años y hace un par de días compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que posó luciendo una playera que decía “Julio de 1971. Edición limitada”.

Legarreta aprovechó para responder a las personas que la han señalado por supuestamente quitarse la edad y aseguró que para ella el paso del tiempo no es un problema.

“Amo la edad que tengo y lo que he vivido y aprendido... Me causa gracia que el día de mi cumpleaños algunas revistas y publicaciones en redes me felicitaban por mis 49 y había mujeres que se reían!. Algunas hablaban de lo VIEJA que estoy y otras decían que CLARO que yo no tengo 49, que tengo MUCHO más, que ellas eran muy pequeñas cuando me veían y que no debería quitarme la edad”, escribió Andrea al inicio de su extenso mensaje.

El mensaje que Andrea compartió en Instagram

Comentó que siempre le ha parecido “ridículo” que la gente se quite años e insistió en que nunca ha tenido un problema ni con su edad ni con la de otras personas, pues no desprecia a nadie por ser más joven o mayor que ella.

Incluso señaló que a ella le parece muy interesante la gente mayor por todo lo que puede aprender y ha enseñado a sus hijas a vivir su vida al máximo sin importar la edad.

“Mientras más años cumplo más GOZO, más valoro a las personas, los instantes y placeres sencillos de la vida y menos me importan las situaciones conflictivas, los comentarios vacíos o los ataques y menos por mi edad... ¿Acaso hay algo más ESTÚPIDO que atacar a alguien por su edad? ¿Qué hay en la cabeza de la gente que decide llamar momias a personas que tienen un gran recorrido por la vida, que han dejado huella y son ejemplo para otros con el paso de los años?... He visto cómo insultan y agreden a GRANDES figuras porque ya se ven ‘viejos’ como si envejecer fuera algo malo”, continuó en su publicación que recibió más de mil comentarios y más de 63,000 “me gusta”.

Legarreta cumplió 49 años hace unos días

Legarreta destacó que solo si “tenemos la fortuna de seguir vivos y cumplir años hasta envejecer, será que comprenderemos lo valioso que es la experiencia que te dan los años”.

La conductora terminó su mensaje diciendo que cada persona da lo que es y lo que tiene en el corazón y aseguró que ella seguirá viviendo su vida como mejor le parezca y aprendiendo de personas de tdas las edades, pero sobre todo agradecida por cada segundo de su vida.

El festejo de Andrea Legarreta

Con motivo de su reciente cumpleaños, Legarreta recibió cariñosos mensajes por parte de sus seres queridos y uno de ellos fue su esposo, el cantante Erik Rubín.

“Gracias por compartir tu vida conmigo. Gracias por cada momento, alegría, enseñanza, y por que tú haces una mejor versión de mi”, escribió el ex Timbiriche en Instagram para acompañar una foto en compañía de su esposa, con quien se casó hace 20 años.

“Que sea una memorable vuelta al sol, llena de salud, abundancia y amor. Te amo preciosa, eres lo más hermoso que me ha pasado. Feliz cumpleaños”, añadió en el texto que fue celebrado por integrantes del mundo del entretenimiento en México como Karla Díaz, integrante del grupo JNS, Maya Karunna, de Caló, Fernando Carrillo y Mauricio Barcelata.

