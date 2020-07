Sophie Turner y Joe Jonas anunciaron el nacimiento de su primera hija, Willa

Joe Jonas y Sophie Turner se convierten en padres de una niña llamada Willa

Sophie Turner y Joe Jonas anunciaron este lunes que se han convertido en padres de una niña, a la que llamaron Willa. La estrella de “Game of Thrones”, de 24 años, dio a luz el miércoles pasado en un hospital de Los Ángeles, informó este lunes el sitio de entretenimiento TMZ. La pareja ya confirmó la feliz noticia a través de su vocero.

“Sophie Turner y Joe Jonas están encantados de anunciar el nacimiento de su bebé”, dijo el representante del matrimonio en un comunicado a People.

Los rumores de un supuesto embarazo de Turner habían comenzado a sonar a principios de año y, si bien la pareja nunca lo confirmó públicamente, las imágenes de la actriz con un avanzado estado gestación dejaron en evidencia que esperaban su primer hijo.

La pareja se comprometió en octubre de 2017 y se casó primero en Las Vegas -en una boda sorpresa después de la entrega de los Billboard Music Awards 2019- y luego en una romántica ceremonia religiosa en el sur de Francia, en la que estuvieron rodeados de familiares y amigos. Entre ellos se destacaban celebridades como Maisie Williams, su compañera de elenco en Game of Thrones y quien fue una de sus damas de honor, Priyanka Chopra, esposa de Nick Jonas, y la modelo Ashley Graham.

De esta manera, Joe se convierte en el segundo de los hermanos Jonas en tener hijos. Kevin y su mujer Danielle tienen dos hijas: Alena Rose, de seis años, y Valentina Angelina, de 3. Ya solo queda unirse al grupo el tercer hermano, Nick, aunque tanto él como su esposa han comentado varias veces que prefieren esperar.

La historia de amor entre ambos comenzó en 2016, luego de que los presentara una amiga en común, la cantante estadounidense Hailee Steinfeld. Según contó Steinfeld, fue Joe Jonas quien le pidió que le presentara a Sophie Turner y después de eso se mantuvieron en contacto a través de Instagram.

Inicialmente, las celebridades intentaron mantener su relación fuera del ojo público. Fue en enero de 2017 cuando Turner publicó una imagen del músico en su cuenta de Instagram, hecho que se tomó como una confirmación definitiva de la relación.

No obstante, la relación no fue siempre color de rosas. La actriz comentó en una entrevista para The Sunday Times que estuvieron separados poco antes de casarse debido a las tensiones del momento. Si bien la ruptura duró solo 24 horas, Turner confesó que ese fue “el peor día de sus vidas”. Pero la reconciliación no tardó en llegar. Y el nacimiento de Willa confirma el buen momento de la familia.

