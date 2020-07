“Sí era muy controlador”: Paola Durante apoyó a Bárbara Mori en sus confesiones sobre Sergio Mayer

Sergio Mayer y Bárbara Mori tuvieron un romance hace más de dos décadas (IG: sergiomayerb / delamori)

Luego de que Bárbara Mori destapara la caja de los recuerdos sobre su romance con Sergio Mayer, en el que aseguró que no fue feliz, más voces se han sumado para contar sus versiones de aquella relación y ahora fue el turno de Paola Durante, la prima de la actriz.

Durante defendió a su prima tras las recientes declaraciones que dieron Mayer y su amigo Jorge Reynoso.

En una entrevista para el programa Ventaneando, Paola recordó algunos detalles del romance que inició hace más de dos décadas.

“Lo conocimos en un antro y Sergio se flechó con Bárbara, recuerdo muy bien eso, hasta yo le dije ‘que nos presenten a los Garibaldi’ y ella ‘no, para qué’”, comentó sobre el momento en que se cruzaron por primera vez Bárbara y Mayer.

Paola Durante habló en defensa de Bárbara Mori (IG: paolapink1)

“Ya después se conocieron y Bárbara dejó flechado a Sergio y ya solo supe que se enamoraron muy rápido y que todo fue muy rápido”, detalló.

Durante apoyó la versión de Bárbara respecto de que vivía bajo las órdenes de Mayer.

“Después supe que no fue como muy buena relación. Sí era muy controlador y no lo culpo, la verdad es que Bárbara es una niña muy bonita y era obvio que fuera muy celoso”.

Sobre cómo era la vida de Bárbara antes de conocer a Sergio, Paola recordó: “Llegamos muy chiquitas a México, somos de Uruguay y era mucho de familia, trabajábamos en el restaurante de mi tío que tenía una pizzería, al mismo tiempo trabajábamos de modelos y al mismo tiempo estudiábamos. Esa era Bárbara antes de conocer a Sergio era modelo tenía muchísimo trabajo”.

Durante dijo que su prima no le debe su carrera a ningún hombre (Instagram: delamori)

También respondió a lo dicho por Jorge Reynoso, amigo de Mayer, quien dijo que de no ser por Sergio seguramente Bárbara Mori seguiría siendo edecán.

“Tal vez (Sergio) sí logró que la vieran en TV Azteca, pero ahí todo mundo la quería, todo mundo quería darle protagónicos y siempre la buscaban a ella. Bárbara ha hecho toda su carrera, no ha necesitado de nadie mucho menos de un hombre”.

Además negó que su primera hubiera sido infiel a Mayer con Christian Meier, como sugirió el mismo Reynoso.

Según Paola, el mérito de Mayer fue que conocieran a Bárbara en TV Azteca (Cuartoscuro)

“Bárbara no es así, no creo. También le han inventado muchas cosas porque no habla, no da entrevistas, no creo que le haya sido infiel para nada, no lo creo”.

Durante incluso reveló que actualmente Bárbara está muy feliz con el productor Fernando Rovzar, con quien ya vive.

“Por fin encontró un buen hombre en su vida, todos adoramos a Fer, es un tipazo, hermoso por fuera y por dentro, yo la veo plena, en paz y feliz. No están casados, pero viven juntos”.

Paola aseguró que su prima está muy feliz con Fernando Rovzar (IG:delamori)

Versiones sobre el pasado

Los nombres de Bárbara Mori y Sergio Mayer volvieron a ocupar espacio en los medios luego de que ella revelara en una plática vía Instagram con Marimar Vega que era muy infeliz durante su romance con el actor y empresario.

“Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo, porque yo viví cinco años una vida que vivía bajo sus órdenes, digámoslo de alguna forma...Cuando tomé la decisión de separarme yo era súper infeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví, la separación de sus papás”, confesó Mori.

Su plática con Marimar Vega abrió la caja del pasado

Al ser cuestionado sobre el tema, Mayer señaló a Ventaneando: “Cómo me encantaría responder pero no puedo y no debo hacerlo... Ojalá tuviera la conciencia de recordar dónde y cómo nos conocimos y cómo llegó a mi vida y quizá tener un poco de agradecimiento”.

Al actor le resultaría interesante que Bárbara reflexionara sobre lo que habría ocurrido si ella no hubiera estado en su vida en aquella etapa. “dónde estuviera, qué hubiera pasado con su carrera, su vida personal, cómo la apoyé, me encantaría poder platicar todo lo que hice para esa transformación de cuando la conocí en todos los aspectos, en su carrera profesional, como mujer”.

Quien sí dio más detalles de la relación fue Jorge Reynoso, quien aseguró que Mori le debe su carrera a Mayer.

“(No estaría) en ningún lado, seguiría siendo edecán y me imagino que hubiera terminado siendo edecán en las discotecas de cervecerías ... no es que no sea un trabajo digno ser edecán pero, siendo claros, Sergio fue el genio de la lámpara maravillosa de concederle todos sus sueños y sus deseos y ella no ha sido agradecida”, declaró respecto de qué habría pasado si Bárbara no hubiera conocido a Sergio.

