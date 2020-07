“No tuve COVID”: Pati Chapoy regresó a “Ventaneando” y aclaró versiones sobre su salud

Pati Chapoy aclaró que no tiene problemas de salud (IG: ventaneandouno)

Luego de unos días de ausencia en Ventaneando, que desataron algunas especulaciones sobre su salud, la periodista Pati Chapoy volvió a la emisión de TV Azteca y aclaró que no tuvo COVID-19.

Y es que tras los recientes contagios en el programa Venga la alegría, de la misma televisora, en redes sociales comenzaron a circular versiones respecto de la salud de Chapoy, sobre todo porque tenía días sin aparecer en su programa.

Sin embargo, este martes 21 de julio Pati regresó a la emisión dedicada al mundo del entretenimiento y aclaró los rumores sobre su salud, pues algunas historias incluso ya daban el nombre del hospital en el que supuestamente se encontraba internada.

“Les agradezco mucho todos los recaditos que hemos estado recibiendo a través de mi WhatsApp, a través de Twitter de Ventaneando y personal de que ya estoy de regreso”, comentó Chapoy.

“No estoy enferma, no tuve COVID, simplemente me tomé unos días de descanso y ya”, aclaró sobre su estado.

“Lo que sucede es que de pronto inventan con una facilidad y estoy perfectamente bien”, añadió.

“Ya hasta te habían mandado al hospital”, le comentó una de sus compañeras acerca de las versiones que circularon.

Pati dijo que en caso de tener algún problema de salud a los primeros que diría sería a sus compañeros y a la gente que ve el programa.

Pati Chapoy ya antes se había ausentado del foro de "Ventaneando" como medida de precaución ante la epidemia de coronavirus, aunque hacía enlaces desde su casa (TW: @VentaneandoUno)

“Ya estoy aquí, voy a seguir, de repente me iré como cualquiera de nosotros que necesitamos descansar”, comentó.

Quien sí resultó contagiado de COVID-19 fue Ricky Manjarrez, reportero de Ventaneando que también se ha integrado a la emisión en vivo.

El pasado 9 de julio Ricky compartió su experiencia a través de un enlace en vivo.

“Resulté positivo con el COVID-19. Hace unos días comencé a sentirme medio cansado, tuve fiebre muy leve de 37.4, pero más vale tomar precauciones. Me hice la prueba porque luego sentía que tenía que tomar una bocanada de aire y para no tener más dudas fui a hacerme la prueba del hisopo y era lo que temía”, explicó.

Foto: Ventaneando / Tv Azteca - captura de pantalla.

Ricky comentó que ya estaba bajo tratamiento médico con muy buenos pronósticos.

“Ya perdí el olfato, el gusto, pero no es mayor preocupación. El doctor me tranquilizó y me dijo que todo está bien. Me mandó medicina y me mandó a tomarme los niveles de oxígeno porque no tengo que estar abajo de 90 y todo va bien estoy entre 96, 98 y 99; pero tendré que estar en casa unas semanas”, detalló.

En aquel momento se comentó que el resto del elenco ya se había practicado la prueba, excepto Daniel Bisogno, para descartar más contagios. Incluso Pedro Sola reveló que el se hace el análisis tres veces por semana.

Contagios

La ausencia de Pati había causado cierta alarma debido a la ola de contagios en otro programa de Azteca, Venga la alegría.

Pues tan solo esta semana se supo que dos de sus integrantes tienen el virus: Flor Rubio y Brandon Peniche.

Antes de ellos ya habían dado positivo a la prueba “El Capi” Pérez y Kristal Silva, así que ahora los cuatro están trabajando desde casa.

El primer integrante de la emisión matutina en dar positivo a la prueba fue Patricio “Pato” Borghetti, quien tras pasar unos días en aislamiento se reincorporó al programa.

El caso de Brandon Peniche fue peculiar, pues ya se había hablado de un posible contagio, pero él lo negó, ya que se sometió a dos pruebas en distintos lugares que salieron negativas.

Sin embargo, como siguió sintiéndose mal, se realizó una nueva prueba que esta vez sí resultó positiva.

