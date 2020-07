Martha Figueroa temió por su futuro en Televisa tras hablar de Andrea Escalona y Paul Stanley

Martha Figueroa pensó que su gafete en Televisa ya no iba a pasar (IG: figuerolas)

Martha Figueroa temió por su permanencia en Televisa luego de hablar sobre el supuesto romance que habrían tenido Andrea Escalona y Paul Stanley, sus compañeros en el matutino Hoy.

En una reciente entrevista en el programa Miembros al Aire, Figueroa habló de aquellas declaraciones que dio y que causaron gran revuelo.

En la transmisión del pasado viernes le preguntaron primero si sabía algo que no debería decir de alguno de los integrantes de Miembros al aire: Raúl Araiza, Jorge “El Burro” Van Rankin, Mauricio Mancera y Paul Stanley.

Entonces Martha comentó que siempre pide autorización cuando va a hablar de algún tema que podría ser complicado para sus compañeros y amigos del medio.

También recordó que en alguna ocasión la presentadora Laura Bozzo se molestó cuando Martha dijo que le caía mal.

Figueroa habló de Escalona y Paul en su programa Con Permiso, que conduce con Juan José Origel (Foto: Unicable)

Mauricio Mancera le preguntó si alguna vez se había metido en problemas por hablar de más y surgió el tema de Escalona y Stanley.

Figueroa recordó que habló del asunto porque ya se había hecho público antes, pero no pensó que causaría tal impacto, además de que modificaron sus palabras, por eso se comunicó de inmediato con Paul para que escuchara específicamente lo que había dicho.

“Con el tema del romance clandestino que ocurrió en Miami, llegaste al foro de Hoy, ¿cómo te trató la suegra (Magda Rodríguez)?”, le preguntó Mancera.

Andrea Escalona rechazó que tuviera una noche de pasión con Paul Stanley (IG: andy_escalona)

Y es que Magda Rodríguez, madre de Escalona, es la productora de Hoy, en donde Figueroa comenta notas del mundo del entretenimiento.

“Me vieron muy feo dos días”, aseguró sobre el trato que le dieron tras sus comentarios.

“Me hizo la ley del hielito dos días y luego me la soltó”, añadió Figueroa sobre Magda Rodríguez mientras Mancera le preguntaba “¿Y lo agradeciste?”, a lo que ella respondió más seria sobre el temor que sintió a que ya no la dejaran entrar a Televisa: “No. Ya se me hacía que el gafete no pasaba”.

Martha Figueroa reconoció que la vieron feo después de sus declaraciones (Video: Captura Unicable)

La historia

El asunto del supuesto romance comenzó cuando Andrea Escalona estuvo de visita en Miembros al Aire, en donde le preguntaron que de sus compañeros en Hoy con quién se casaría, con quién haría el amor y a a quién mataría.

“Sin duda (me casaría) con ‘El Negro’, pues con Paul (haría el amor) porque se me hace muy divertido y me cae muy bien y (mataría) a Mauricio Mancera porque hace mucho éramos amigos y la verdad es que cuando entré a Hoy perdí su amistad, no sé ni por qué”.

Figueroa retomó esa declaración en su programa Con Permiso y señaló:

“Al que tendrían que preguntar es a Paul cuando dijo ‘tener pasión con Paul’. ¿Otra vez? Cuentan los enterados que allá en Miami, cuando se conocieron (pasó algo), yo no sé porque yo no vivía en Miami”.

Galilea Montijo preguntó a Escalona sobre su noche de pasión con Paul (Captura de pantalla - Las Estrellas)

Entonces en una dinámica de Hoy, Galilea Montijo aprovechó para preguntarle a Escalona si es cierto que tuvo una noche de pasión con Paul.

“Paul era mi vecino, iba mucho a la casa y tomábamos vino, pero qué tanto llegó el vino, no, no llegó a tanto”, respondió Escalona.

Aunque Galilea insistió en el asunto, Andrea fue firme con su “no, no tanto”, respecto de lo que habría pasado con Paul, quien al fondo de la escena únicamente dijo “Yo estoy esperando recibir las pelotas”.

Paul Stanley bromeó sobre el supuesto romance con Andrea (Captura de pantalla- Las Estrellas)

Cuando a Stanley le tocó participar en la dinámica, “El Borrego” Nava le preguntó sobre la mujer más famosa con la que habría tenido algo que ver.

Paul respondió: “con la Escalona, que dice que tomamos champaña”, pero Andrea intervino de inmediato para aclarar: “No, no pasó y tiene una más famosa que también estaba en el programa Hoy”.

