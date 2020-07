SEP: estás son las fechas para pedir cambio extemporáneo de plantel

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el periodo de fechas extraordinarias para inscripciones de educación básica (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó las fechas en las que se pueden solicitar inscripciones o cambios de plantel. Esto es válido solamente para las instituciones que se encuentran en la Ciudad de México y está específicamente dirigida para instituciones de educación básica, es decir hasta escuelas primarias y secundarias que se encuentren fuera o dentro de la capital.

La SEP, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), informó a madres, padres de familia o tutores sobre las fechas y procedimientos para realizar cambios que se encuentren fuera del periodo (extemporáneos) de plantel, e inscripciones extemporáneas de alumnas y alumnos en escuelas públicas de Educación Básica en la Ciudad de México.

Con el propósito de llevar a cabo las inscripciones correspondiente, el titular de la AEFCM, Luis Humberto Fernández Fuentes, indicó que los alumnos provenientes de diferentes planteles educativos, entidades federativas o del extranjero y que pertenezcan a los grados de entre segundo de primaria a sexto de primaria son los que podrán solicitar el proceso. Esto también incluye, por supuesto, a estudiantes que se encuentren entre los grados de segundo y tercero de educación secundaria en escuelas públicas de la capital.

La SEP anunció que en caso de que no se den condiciones para realizar inscripciones presenciales, estas se harán vía teléfonica o en línea (Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Para los estudiantes que se hayan atrasado en el proceso, los padres pueden enviar la información al siguiente sitio: asignaciondeescuela@aefcm.gob.mx, aunque hay que recordar que el tiempo límite de la solicitud es del 10 al 24 de julio.

Fernández Fuentes dijo que para los alumnos que quieran ingresar a primero, segundo y tercer grado de Preescolar, y quienes se hayan atrasado en la inscripción para primero de primaria y secundaria y que por algún motivo no hayan podido ingresar la solicitud de preinscripción, siempre que no cuenten con un lugar asignado por parte del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), podrán hacerlo del 27 al 31 de julio dando click aquí.

El titular de la AEFCM dijo que se revisará la petición de los estudiantes y que recibirán una hoja con el proceso de inscripción vía correo electrónico antes del inicio del ciclo escolar.

(Los alumnos pertenecientes a nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria tendrán hasta el 24 de julio para hacer la petición para inscripción extemporánea Foto: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

También se anunció que si el semáforo epidemiológico permanece en color verde para las primeras semanas de agosto, la inscripción a los planteles se hará de forma presencial, con las medidas sanitarias correspondientes, por lo que se solicitará que se presente la documentación impresa para poder realizar el registro de los estudiantes.

En caso de que la contingencia no permita que el semáforo permanezca en verde, serán los directores del los planteles los que contactarán directamente a las familias vía telefónica para iniciar el registro de los menores o se contactarán por correo electrónico para informar de los detalles de la inscripción.

Para nivel preescolar se pedirá:

Para aspirantes a primaria se solicitará:

Por último, las escuelas secundarias solicitarán los siguientes documentos:

