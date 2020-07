Naya Rivera y Cory Monteith: la conexión entre las trágicas muertes de las estrellas de Glee

Naya Rivera y Cory Monteith protagonizaron la exitosa serie que comenzó su primera temporada en mayo de 2009 (Foto: Instagram@nayarivera/@ corymonteithpic)

Luego dejado el bote en el que navegaba con su hijo en el Lago Piru de California, y tras cinco días de intensa búsqueda en un operativo que incluyó equipo de buceo especializado y helicópteros sobrevolando el área del bosque Los Padres, finalmente este lunes fue encontrado por la mañana el cuerpo de quien horas más tarde se confirmó tratarse del de Naya Rivera.

Tenía 33 años y una carrera prometedora por delante, ya que con el papel que la lanzó a la fama mundial encarnando a “Santana López” en la serie Glee había logrado demostrar sus dotes tanto en la actuación como en el canto y en el baile.

Su muerte ha causado conmoción entre el público y los fans de la popular serie musical que relata la vida de un grupo de adolescentes que buscan empoderarse a través de un grupo coral en la high school, ficción que tiene en común otros desafortunados sucesos ocurridos posterior a su capítulo final.

Naya Rivera fue una de las protagonistas de "Glee", donde daba vida a Santana López, una porrista de high school (Foto: Archivo)

Una extraña coincidencia con otro compañero de la serie, Cory Monteith, sigue alimentando el mito de ‘la maldición Glee’. El fallecimiento de Monteith ocurrió un 13 de julio de hace siete años a causa de sobredosis; el hecho se suscitó en una habitación del piso 21 del Fairmont Pacific Rim Hotel, localizado en el centro de Vancouver, Canadá.

Según la reconstrucción de los hechos, trascendió que Cory llegó a hospedarse el sábado 6 de julio de 2013, y tenía agendado dejarlo el sábado 13. Estaría una semana descansando, por lo que al llegar la fecha pactada de terminación del alquiler, personal del hotel acudió a buscarle a su cuarto: al no recibir respuesta fue que abrieron y lo que encontraron fue su cuerpo sin vida. Tras esclarecer las causas de la muerte por los servicios forenses de Canadá, se determinó que Monteith había fallecido a los 31 años a causa de un abuso de heroína y alcohol.

Luego del deceso de su compañero de elenco y amigo íntimo, Naya Rivera contó en su libro ‘Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up’ cómo habían sido los últimos días de quien personificó a ‘Finn Hudson’ en el serial.

Años antes de morir por sobredosis, Cory Monteith ya había tenido problemas de adicción (Foto: Archivo)

Naya contó que habían tenido conversaciones acerca de las adicciones, pues Cory le confesó que había decidido volver a consumir alcohol, pese a que en el pasado ya había combatido la adicción que lo llevó a la muerte, e incluso hasta había permanecido varios años en sobriedad.

“Explicó que quería poder beber con moderación, que podía hacerlo y ser como todos los demás. Parecía tranquilo y confiado al respecto, así que todos lo aceptamos”, expresó Naya en aquel entonces, cuando ni ella ni el resto de los compañeros de Glee estaban enterados de que Cory había vuelto al consumo excesivo de drogas.

Por su parte, el actor ocultaba la verdad sobre el tema y no hablaba al respecto. Después de unas vacaciones, el elenco volvió a reunirse y todos vieron a Cory ‘súper flaco’. “ Dijo que había pasado mucho tiempo en el gimnasio e intentaba ser responsable, no comprar autos locos como solía hacerlo”, expresó Rivera. “Para ser sincera, no creo que realmente muchos de nosotros entendiéramos cómo funcionaba la adicción, ni nos dimos cuenta del alcance de su antigua adicción”, relató.

La exitosa serie Glee emitió su capítulo final en 2015 (Foto: Fox)

Algunos meses después de haber notado esta situación, un miembro de la producción se comunicó con Naya a Londres para darle la devastadora noticia.

“Cuando me lo dijo estaba shockeada. Le hice repetirlo varias veces para poder procesarlo. Creo que Cory tenía mucho por lo que vivir, y para mí esa es la peor parte de su muerte, eso fue tan innecesario”, escribió la hoy fallecida.

Finalmente ambas estrellas juveniles vieron el final de sus días de manera trágica: el cuerpo de Naya fue hallado en el Lago Piru este 13 de julio, justo siete años después del hallazgo del cadáver de Cory Monteith.

