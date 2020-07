Toño Mauri reveló cómo ha sido su dura lucha contra el COVID-19

Toño Mauri y su familia fueron diagnosticados con COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

Toño Mauri ha sido una de las estrellas afectadas más recientemente por el COVID-19 y aunque ha mejorado favorablemente, el haber contraído la enfermedad le ha cambiado por completo la perspectiva que tiene acerca de la vida.

De acuerdo con lo que Lili Estefan contó en una reciente emisión del programa de Univisión, “El Gordo y la Flaca”, el actor le envió un mensaje en el que le informó que está de buen humor, pero que la lucha sigue en contra de la enfermedad.

“Sigo luchando y la voy a ganar, cómo se valoran las cosas desde aquí, después de esto la vida cambia, ya te platicaré”, compartió Estefan con la audiencia.

Ella a su vez hizo énfasis acerca de las situaciones que mucha otra gente ha vivido e incluso le envió un mensaje a través del mismo programa.

“Toño, si nos estás viendo, el mensaje me llegó ayer al corazón y nos hace a nosotros también reflexionar”, dijo la conductora.

Toño Mauri confesó que le cambió la vida (Foto: Twitter@farandulaescan1)

El actor reveló a mediados de junio que a pesar de seguir todas las recomendaciones, él y toda su familia fueron diagnosticados con el nuevo virus.

“Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil. La verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho”, contó al programa matutino “Venga la Alegría”.

A pesar de que todo marchaba en orden, sus síntomas se agravaron y la semana pasada el actor fue llevado a la terapia intensiva de un hospital en Miami, Florida. Ya en el hospital lograron estabilizarlo.

Desde su estancia en el hospital, Toño Mauri reapareció y en su cuenta de Instagram, así como de la de su hijo Antonio, publicó un mensaje para aclarar su estado de salud y descartar que se encuentre en peligro.

Toño Mauri estuvo en terapia intensiva en un hospital de EEUU (Foto: Cuartoscuro)

“Hola, muchas gracias a todos por preocuparse por mi salud y la de mi familia. Gracias a Dios estamos bien, mejorando cada día. Yo tuve que ir al hospital y dentro de poco ya estaré en casa”, mencionó en un breve comunicado difundido en sus redes sociales.

Aunado a esto el actor también se comunicó con el presentador de “Despierta América”, Alan Tacher, a quien incluso le mandó una imagen de él dentro de su estadía en el hospital.

“Me mandó una foto ya en el hospital y me explicó que se sintió mal e ingresó al hospital; después se complicó la situación, está en terapia intensiva, pero está estable. Estuvimos mensajeando y dice que está mejor, aunque sí lo están monitoreando las 24 horas, por eso está en terapia intensiva”, dijo el comunicador en su programa matutino.

Sus hermanas han estado muy al pendiente de cómo ha evolucionado el mexicano. Por un lado Graciela Mauri reveló que por lo pronto el intérprete ha mejorado gracias a un tratamiento de plasma.

Toño Mauri respondió favorablemente a un tratamiento con plasma (Foto: Cuartoscuro)

“Inmediatamente empezaron con un protocolo que le ha funcionado maravillosamente, le pusieron plasma. Cuando una persona se contagia y se cura crea anticuerpos, y si esa persona después dona sangre, estos anticuerpos le funcionan a las demás personas que están infectadas, como si fuera una vacuna”, informó Graciela al programa de Ventaneando.

Por otro lado, Fefi agradeció el cariño que tanto la familia, como el mismo actor han recibido a lo largo de estos difíciles momentos.

“Bendito sea dios mi hermano ya se encuentra mejor, confiamos en que el susto ya haya pasado. Ya nos escribió y se encuentra en notable mejoría. Agradecemos a todos su preocupación, muestras de cariño y afecto para con mi hermano y nuestra familia”, dijo Fefi a la revista Clase.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Reportan que Toño Mauri se encuentra en terapia intensiva tras diagnóstico de COVID-19

“Estamos bien”: Toño Mauri reapareció en medio de su hospitalización por COVID-19

“Es un monstruo”: así definió Toño Mauri al coronavirus que lo tiene en terapia intensiva