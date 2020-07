Antonio Banderas vendió su especular departamento en Manhattan por USD 7. 4 millones

Antonio Banderas todavía intenta vender el departamento de Nueva York por USD 7, 4 millones (The Grosby Group)

El actor español Antonio Banderas bajó el precio de su espectacular apartamento de Manhattan y lo está vendiendo por USD 7, 39 millones. El piso se ofrece en el mercado inmobiliario por un precio bastante menor por la falta de interesados.

Banderas adquirió la mansión en 2005, mientras estaba casado con la actriz Melanie Griffith. En ese momento, pagó USD 4 millones. Sin embargo, desde la separación en 2015, la ex pareja de Hollywood ha intentado vender la propiedad, sin éxito.

El actor de “Pain and Glory” compró la parte de su ex esposa en 2016 y parece que no puede vender la propiedad de lujo. Originalmente salió a la venta en mayo de 2018 por USD 7,95 millones. Dos años después, el precio de la residencia de cuatro dormitorios y cuatro baños está de vuelta en el mercado por USD 7, 39 millones. Los cargos comunes del edificio suman hasta USD 8.500 por mes.

El magnifico piso se encuentra en el conocido edificio The Prasada, ubicado en el Central Park West, una de las zonas más exclusivas de Manhattan. Ofrece una magnífica vista al Central Park gracias a los amplios ventanales de la residencia.

El piso está ubicado en el edificio The Prasada (The Grosby Group)

Espacioso y con gran iluminación natural, el apartamento tiene toda la elegancia que se esperaría de una de las residencias más deseables de Central Park, que incluye techos altos, pisos de roble pulido y una vista increíble al Central Park.

Las cuatro habitaciones, tres de ellas en suite, más una oficina abierta, se encuentran en la parte trasera de la residencia. Según el sitio Realtor, la cocina cuenta con gabinetes a medida con electrodomésticos premium de acero inoxidable.

Antonio Banderas vende su apartamento en Manhattan, por USD 7,4 millones( The Grosby Group)

Originalmente la propiedad salió a la venta en mayo de 2018 por USD 7,95 millones ( The Grosby Group)

El edificio de 12 pisos se construyó en 1907 y se encuentra justo enfrente del Central Park. Hay alrededor de 40 unidades en el edificio. Una unidad mucho más pequeña de un solo dormitorio está actualmente en el mercado por USD 1,35 millones.

La Prasada ofrece un portero a tiempo completo, un operador de ascensor, almacenamiento privado y una sala de ejercicios. El elegante vestíbulo ha sido completamente renovado, según recoge el sitio Variety.

La estrella española y su esposa en ese momento, Melanie Griffith, compraron el lugar en 2005 por USD 4 millones. (The Grosby Group)

En 2014, Griffith solicitó el divorcio de Banderas, después de 18 años de casados. El prolífico actor protagonizó más de 100 películas y obtuvo su primera nominación al Oscar por la película “Dolor y Gloria”, dirigida por Pedro Almodóvar, en 2019.

