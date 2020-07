Héctor Suárez Gomís recordó a su padre a un mes de su muerte: “Tu ausencia se hace cada vez más grande”

Héctor Suárez Gomís recordó a su padre, Héctor Suárez, a un mes de su muerte (IG: pelongomis)

A un mes de la muerte del actor y comediante Héctor Suárez, su hijo -Héctor Suárez Gomís- lo recordó con un emotivo mensaje que compartió en su cuenta de Instagram.

“Un mes... Hace un mes te estaba dando el último abrazo, el último beso y por última vez me acerque a hablarte muy quedito a tu oído izquierdo y te di las gracias por nuestra hermosa relación de más de 50 años”, escribió el también actor y standupero.

En su texto, Suárez Gomís recordó cómo fueron los últimos momentos de su padre, una leyenda en el mundo de la comedia en México gracias a programas como "¿Qué nos pasa?".

“Eran las 7:23 cuando mi hermana Isabella tocó desesperadamente la puerta de mi cuarto y gritándome me dijo: —¡Hermano, hermano, papá ya no está respirando!”.

Según Suárez Gomís, desde la muerte de su padre este último mes ha transcurrido para él como si fuera en cámara lenta, pues todo le parece tan lejano, desde su risa y su olor, hasta los viajes que hacían y la sonrisa de su padre al jugar con su nieto Pablo. “Tus planes del nuevo programa que ya nunca fue, nuestros análisis y críticas eternas de cine, de directores, de actores, de actrices, de teatro, de libros”, añadió.

Ha pasado un mes y tu ausencia se hace cada vez más grande. Aceptar, no hacerme a la idea sino realmente aceptar que ya no estás; es tan doloroso como haber oído la voz asustada de mi hermana avisándome que habías dejado de respirar.

Señaló que apenas ha pasado un mes y todavía le falta el resto de su vida sin volver a verlo ni reír junto a él. “Lo que más voy a extrañar hasta que yo deje de respirar es nuestra única y extraordinaria complicidad. ¡Gracias por ser mi papá!”, finalizó.

Durante estas semanas Suárez Gomís ha compartido en su red social varios mensajes y fotos en honor a su padre.

Padre e hijo tenían una relación muy cercana (Instagram pelongomis)

Fue él quien anunció el deceso del actor el pasado junio y poco después subió a Instagram una carta dedicada a él.

“Esta será la primera de muchas cartas mías que ya no vas a leer. Estoy totalmente roto y me invade un gran dolor, señaló al inicio del conmovedor mensaje, que hizo público unas horas después de que falleciera el creador de personajes icónicos como “Doña Zoyla”, “El Flanagan” y “El No Hay”.

“Han pasado apenas unas horas y de momento, lo que más extraño; es tu olor. De niño cuando me abrazabas, tu olor se me quedaba impregnado durante horas. Además de sentir seguridad y todo tu amor, siempre, en cada abrazo; me sentía protegido cuando te olía”, recordó.

(Instagram: pelongomis)

“¿Qué se hace cuando tienes así de roto el corazón? ¿Llorar? ¡No he parado de hacerlo! ¿Qué se hace cuando tu héroe ha dejado de existir? ¿Qué voy a hacer mañana cuando quiera mandarte un mensaje escrito o uno de voz? ¿Cómo le explico a Pablo que ya no va a volver a ver a jugar con su abuelo? ¿Qué va a hacer Ximena con ese encargo que ya nunca te podrá dar? ¿Cómo hago para dejar de sentir tanto dolor? “, se preguntó.

“¡Te acabas de ir para siempre y ya estamos hablando de box! Así será de ahora en adelate, voy a platicar contigo y me vas a responder en mi mente. No sé cuánto tiempo tarde en adaptarme a nuestra nueva forma de comunicarnos, pero lo voy a hacer todos los días y a todas horas. Me hará mucha falta verte, oírte, sentirte, tocarte, abrazarte, besarte y lo que más extraño ahorita; es no poder olerte. ¡Gracias por ser mi papá!”, señaló en aquella carta.

