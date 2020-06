“Considero que eres uno de los mejores comunicadores y críticos políticos”: Adal Ramones apoyó a Chumel Torres y le llovieron las críticas

(Foto: Instagram)

El conductor mexicano Adal Ramones recibió cientos de críticas tras respaldar al conductor de El Pulso de la República, Chumel Torres, al que definió como “uno de los mejores comunicadores y críticos políticos de la actualidad” y quien esta semana estuvo en el ojo del huracán por sus comentarios despectivos hacia varios personajes mexicanos.

Desde temprana hora de este sábado, las tendencias de Twitter han sido muy marcadas en torno a los comentarios racistas, discriminatorios y clasistas de algunos presentadores mexicanos, así como el apoyo que se han ofrecido ante el escarnio.

La conversación comenzó cuando el pasado lunes Chumel Torres fue invitado a participar en el foro “Racismo y/o clasismo en México”, organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Las críticas comenzaron porque este comunicador mexicano es conocido por un humor ácido en el que gusta emitir diversos comentarios con tintes racistas o denigrantes.

Ante el gran revuelo que se generó, el organismo decidió cancelar el encuentro, aunque esto no detuvo la polémica porque el conductor de El Pulso de la República continuó en el ojo del huracán por sus peleas con la esposa del Presidente de México, Beatriz Gutierrez Müller, o la ensayista Tania Tagle.

La controversia pronto escaló hasta provocar que HBO Latinoamérica suspendiera el programa Chumel con Chumel Torres hasta nuevo aviso. Esta medida dividió las opiniones entre los internautas y les recordó las conductas de otros presentadores mexicanos que en el pasado también incurrieron en presuntas conductas misóginas, racistas, clasistas y discriminatorias.

El primero en surgir en escena fue Adal Ramones, quien respaldó a Chumel Torres por su forma de hacer comedia. Este comentario en Twitter lo hizo acreedor a cientos de críticas e incluso fue acusado de promover discursos de odio.

“No había tendido la oportunidad de escribirte y no tengo el gusto de conocerte en persona, pero considero que eres uno de los mejores comunicadores y críticos políticos de la actualidad. Sigue así, que somos muchos los que pensamos como tú. ¡Te has hecho en el camino con valor!”, escribió el ex conductor de Otro Rollo o La Academia.

Chumel Torres no tardó en agradecer el cumplido: “Esto es un honor, Adal. Aprendimos de los mejores. Eso es seguro”.

La interacción generó cientos de comentarios negativos y burlas hacia ambos comunicadores mexicanos.

“No exageres, Chumel es el rey del bullying y la discriminación, no lo respaldes; eres figura pública y este señor sólo un oportunista”, escribió un usuario de Twitter.

El actor utilizó la misma red social para defenderse de las críticas: “Es mi apreciación personal, pero al respetármela inicia el ciclo del respeto mutuo. Es muy sencillo y a la vez la base de una coexistencia más sana, ¿no cree usted? Le envío un saludo y que las opiniones distintas vivan en el mismo planeta cuidándose mutuamente”.

Una polémica más para Chumel Torres

Esta semana fue anunciado el foro “Racismo y/o clasismo en México”, organizado por el Conapred y en el que participaría como ponente el youtuber Chumel Torres, quien en múltiples ocasiones ha destacado por realizar comentarios en contra de las condiciones físicas, económicas o sociales de diversos personajes de la vida cotidiana del país.

Su presencia en este espacio provocó un gran revuelo y diversas críticas por sus antecedentes, por lo que el organismo decidió cancelarlo. Entre las personas que criticaron la participación de Chumel Torres estuvo Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

“El foro no será el espacio adecuado, dado a todo el ruido que hay. Decidimos cancelarlo. Pensamos que debemos construirlo de otra forma”, comentó Mónica Maccise Duayhe a W Radio, antes de presentar su renuncia al Conapred.

En respuesta se organizó un evento similar por Racismo MX con los mismos ponentes, quienes explicaron sus puntos de vista en torno a la problemática que ha prevalecido a lo largo de los años para ridiculizar las distintas condiciones de las personas en todo el mundo, pero especialmente en México.

Este escándalo fue rematado por la discusión que Torres protagonizó con la editora Tania Tagle. Durante este encuentro fue criticado por comentar: “Ni es amenaza ni estoy tratando de convencer a nadie de nada. Ya no veas El Pulso, nomás te enojas. ve a Yuya, es más tu ondita”.

Tras la controversia, HBO Latinoamérica anunció la suspensión indefinida de Chumel con Chumel Torres. El guionista del influencer, Oswaldo Casares, indicó a Infobae México que hasta las 18:30 horas de ayer no habían recibido el comunicado de la empresa, pero acatarán la decisión con respeto.

