Martes de los famosos en México: Lucero habló sobre el susto que pasó durante un vuelo y más

Lucero habló sobre el susto pasó en un vuelo internacional debido a una amenaza de bomba

La actriz y cantante Lucero habló sobre uno de los momentos que más angustia le han hecho pasar en su vida, cuando abordó un vuelo que se dirigía de Perú a Panamá.

En ese entonces, la actriz se encontraba grabando la película “Deliciosa Sinvergüenza”, habían pasado apenas 45 minutos de vuelo cuando el piloto les avisó que había una amenaza de bomba y que debido a eso tenían que volver inmediatamente a Perú para poder hacer una revisión.

Lucero refiere a que fue la maleta de un pasajero la que llamó la atención del personal del avión, por lo cual tomaron la decisión de regresar lo más rápido posible a la capital peruana para poder hacer una revisión a fondo, sin que las autoridades encontraran ningún problema. Lucero, por su parte, dijo que hasta este momento agradece que nada haya pasado en esa ocasión:

Nunca sucedió nada malo y parece ser que, según nos dijeron y espero que sea verdad, habían revisado la maleta y que no había ningún peligro ni amenaza (...) Hoy que lo cuento me río, pero sí fueron momentos de muchos nervios, susto y tensión. Bendito Dios que siempre me cuida y nos cuida