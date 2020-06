“A veces quiero disculparme por votar por López Obrador”: Claudia Lizaldi enfrentó ataques por reclamar al presidente

Claudia Lizaldi alzó la voz contra López Obrador (IG: claudializaldi/Presidencia)

La actriz Claudia Lizaldi se convirtió en blanco de ataques en Twitter por reprochar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y salió a defenderse.

Todo comenzó el martes por la noche, cuando Lizaldi -una de las famosas que nunca ha ocultado su apoyo a AMLO- publicó un tuit relacionado con la defensa del ambiente, pues está en contra de se que reduzca el presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

En un siguiente mensaje escribió:

“A veces quiero disculparme por votar por usted @lopezobrador_ hoy es uno de esos días. Usted tiene un hijo chiquito, haga que cuando llegue a los 20 no sólo pueda sentirse orgulloso de su legado, haga que le quede uno; como a los hijos de todos nosotros ¡PROTEGIENDO A LA TIERRA!”.

Así habló Lizaldi sobre AMLO

Lizaldi comenzó a recibir algunos mensajes cuestionándola y de hecho respondió a varios de ellos.

Una seguidora, por ejemplo, le escribió: "Yo quiero disculparme por haber votado por Fox y Calderón, de Peña me salvé, a ver con el Peje" y la actriz le dijo "Siempre voté por él, pero ahora que llegó nos está debiendo caray, pero mucho".

Algunos de los comentarios que recibió

"Oportunista", "otra a la que le están llegando al precio", "el recorte es a la corrupción", "es difícil explicar a personas que ya están programadas para negar todo lo que haga el presidente", se leía en algunos de los mensajes que recibió.

Ante los comentarios que recibió, este miércoles por la mañana Lizaldi volvió a referirse al asunto.

“Los que votamos por @lopezobrador_ estamos obligados a levantar la voz aún más fuerte, es falible, es humano, sigo creyendo que ni Anaya (que ¿dónde está ahora?) ni el Pri, perdón Meade; eso no quita que dialoguemos, no quieran hacerse los ciegos porque esto se trata de México”, dijo a la comunidad de Twitter.

Así se defendió Claudia Lizaldi

Además rechazó las acusaciones de que alguien le esté pagando para hablar mal del presidente de México.

“A mí no me pagan ni me han pagado nunca por hablar ni bien ni mal del Presidente , digo lo que pienso y así como le he defendido, he alzado la voz cuando he querido, se llama dignidad. Esto no es PRO @FelipeCalderon ¡En qué momento! Él y @EPN ni qué decir, la pesadilla sin fin...”.

Otra famosa cuestionada

Lizaldi no fue la única celebridad en estar bajo el fuego de Twitter.

Eiza González también recibió comentarios despiadados por cuestionar a López Obrador. La actriz se refirió al caso de Giovanni López, un joven asesinado en Jalisco por por policías municipales.

“¿Y Giovanni? ¿Vamos a seguir haciendo como que eso no sucedió? @lopezobrador_”, cuestionó Eiza al presidente de México.

El reclamo de Eiza González

Sin embargo, comenzó a recibir decenas de comentarios indicándole que a quien debería reclamar era a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.

Algunos de los comentarios que recibió su publicación

Los mensajes llegaron a tonos bastante agresivos como “Tanta anestesia de tantas cirugías plásticas le han a afectado su proceso neurológico a la estrella de Hollywood”, “La belleza no es todo, pensar un poco no hace daño” y Eiza no se quedó callada.

Explicó que sí había preguntando también a Alfaro.

“La gente que me escribe esto, o al revés ¿no sabe abrir una cuenta de Twitter para leer los otros tuits? ¿Yo soy la del apagón cerebral? Uno está arriba del otro. Para el presidente y para Alfaro. Uno tras el otro”, comentó a un mensaje que recibió.

La defensa de Eiza tras las críticas que recibió

