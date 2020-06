El actor de “Evil Dead II”, Danny Hicks, reveló que tiene cáncer terminal: “Me quedan de 1 a 3 años de vida"

Danny Hicks, quien interpretó a Jake en "El Despertar del Diablo 2", reveló que fue diagnosticado con cáncer en etapa cuatro

El actor estadounidense Danny Hicks de 68 años, mejor conocido por su papel en “Evil Dead 2″, reveló en su cuenta de Facebook que le diagnosticaron cáncer en etapa cuatro. Por medio de sus redes, Hicks dijo que tiene de uno a tres años de vida.

“A todas las personas que nunca conocí y a los 6.018 fanáticos acérrimos que disfrutaron de mi trabajo. Tengo algunas malas noticias. Me diagnosticaron cáncer en etapa 4 ”, compartió Hicks en la publicación. “Tengo aproximadamente de uno o tres años de vida".

“Estoy seguro de que viví mucho en mis 68 años. No tengo demasiados arrepentimientos”, agregó el intéprete, que ganó popularidad en la película de terror de Sam Raimi de 1987. "Ok, me tengo que ir, voy a averiguar qué demonios está pasando en esa bodega de frutas”, finalizó el actor en su Facebook.

La bodega de frutas que menciona Hicks es una referencia a la horrible bodega de la cabaña donde se producen varias escenas sangrientas en la película de Raimi.

Danny Hicks en "Evil Dead 2"

En su extensa carrera en Hollywood, Hicks también ha participado en otros proyectos como “Spider-Man 2”, “2001 Maniacs”, “Oz the Great and Powerful”, “Intruder”, “Darkman” y “Elder Island”, por mencionar algunas de sus apariciones en el séptimo arte.

Dominic Mancini, amigo del actor, ha lanzado una página GoFundMe para ayudar a cubrir los honorarios médicos de Hicks.

Danny Hicks (Facebook)

“Unámonos todos para hacerle frente al horror de la vida real”, escribió Mancini. “Ayudemos a uno de nuestros amados íconos de terror de los años 80, y paguemos por todo el amor, el trabajo y las risas que nos ha traído, y nos traerá para siempre, a través de su legado y huella en el género que todos nosotros amar mucho", dice el anuncio para recaudar fondos para ayudar al actor con los gastos médicos.

Además, Mancini dijo que Full Empire Promotions tendrá una tienda en línea disponible para que los fanáticos compren una foto firmada de Hicks.

Los fanáticos también tienen la opción de enviar sus propios recuerdos para firmar, y los ingresos se destinarán a los gastos médicos de Hicks.

