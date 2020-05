Así es por dentro la mansión de USD 18,9 millones que Khloé Kardashian puso a la venta

Khloé Kardashian vende su mansión de California por USD 18,5 millones (Crédito: The Society Group)

Khloé Kardashian ha puesto su mega mansión a la venta por el “módico” precio de USD 18,95 millones de dólares. La imponente propiedad está ubicada en la comunidad cerrada The Oaks de Calabasas, una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles.

La residencia de seis dormitorios y siete baños es el primer lugar que la hermana de Kim Kardashian compró después de terminar su turbulento matrimonio con el ex basquetbolista Lamar Odom a fines de 2013. Khloé está a una cuadra de la mansión de su hermana Kourtney y a solo cinco minutos de la casa de Hidden Hills de su madre Kris Jenner.

Una de las estrellas del reality Keeping Up With the Kardashians, de 35, compró la mansión de estilo mediterráneo a Justin Bieber en 2014 por USD 7, 2 millones, pero después gastar millones para renovar la propiedad, incluida la eliminación de la rampa de skateboard de Bieber, su objetivo es obtener una ganancia de USD 10 millones.

Kardashian eliminó la rampa de skate que tenía Justin Bieber (Crédito: The Society Group)

Tiene su propio cine, una casa de huéspedes, piscina con bañera de hidromasaje, una gran cocina y un espacio para hacer meditación (Crédito: The Society Group)

La casa tiene más de 1.000 metros cuadrados construidos con vistas a las montañas que rodean Calabasas. También fue el hogar de la ex esposa de Eddie Murphy, Nicole Murphy, que la recibió como parte de su compensación por el divorcio.

La imponente mansión tiene su propio cine, una casa de huéspedes, piscina con bañera de hidromasaje, una gran cocina y un espacio para hacer meditación.

Los jardines y el espacio para juegos de los niños al aire libre (Crédito: The Society Group)

Khloé ha solicitado la ayuda del famoso agente de bienes raíces Tomer Fridman para vender la propiedad (Crédito: The Society Group)

La privilegiada vistas desde el parque de la mansión californiana (Crédito: The Society Group)

El espacio de rélax que domina el parque (Crédito: The Society Group)

Si la idea es descansar, pero a la sombra del fuerte sol del oeste norteamericano, este es el lugar adecuado (Crédito: The Society Group)

Khloé ha estado refugiándose en el extenso terreno durante la pandemia de coronavirus, junto con su ex Tristan Thompson y su hija de 2 años, True. Pero la famosa estadounidense ha decidido que es hora de un cambio y ha solicitado la ayuda del famoso agente de bienes raíces de Beverly Hills, Tomer Fridman, para vender la propiedad de lujo.

El encargado de dar esta noticia ha sido el agente inmobiliario en uno de sus encuentros en Instagram Real Talk. Aunque Fridman no ha querido decir claramente que la casa en venta es la de Khloé Kardashian, todas las pistas apuntan a ella.

“Es historia de Hollywood”, explicó Fridman y señalaba que se construyó para la ex mujer de una celebs que se la compró durante su proceso de divorcio. “Luego se la vendió a una estrella del pop que sigue siendo muy conocida ahora”, añadió el gestor inmobiliario.

“Cuando él se mudó, se la vendí a una de mis clientas favoritas pero no puedo decir su nombre”, continuaba diciendo Fridman. “Pero la casa ha salido publicada en la portada de Architectural Digest, y ahora mismo viven dos de sus hermanas en la misma calle".

La sala de estar con la TV y un hogar (Crédito: The Society Group)

(Crédito: The Society Group)

El impresionante proyecto de renovación estuvo a cargo del galardonado diseñador de interiores Martyn Lawrence Bullard.

Una fuente le dijo a la revista People que Khloé se ha quedado en la casa con True durante al aislamiento social, pero que ella y su ex no viven bajo el mismo techo. Thompson, de 29 años, ha estado yendo y viniendo entre su casa en Los Ángeles y la casa de Kardashian para visitarla a ella y a su hija, que cumplirá 2 años el próximo mes. Según la fuente, el jugador de los Cleveland Cavaliers permanecerá en Los Ángeles para poder estar cerca de su familia.

