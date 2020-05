“Américo Garza tenía amenazada a Karla Luna”: el empresario Felipe Silva reveló supuestos maltratos a la ex Lavandera

Karla Luna falleció en septiembre de 2017 (IG: karlalunatv)

El empresario Felipe Silva está dispuesto a seguir revelando oscuros detalles alrededor de Las Lavanderas y ahora aseguró que Américo Garza maltrataba y amenazaba a Karla Luna.

“Uno de los temas que Karla Luna nunca quiso hablar o nunca quiso decir su verdad y que se la llevó a la tumba, desgraciadamente, uno era el contrato que tenía con la empresa, que era una contrato muy jugoso económicamente, el segundo es que Américo la tenía amenazada ”, aseguró Silva en entrevista con Venga la alegría.

“Américo la trataba mal, sino le pagaba su proporción completa imagínate si ella se le ponía al tú por tú, menos se la iba pagar, al final nunca se la pagó y cuando llegaron los excesos de drogadicción, de alcohol yo creo que Luna llegó a un término de que se le salió de las manos el control amoroso entre ella y Américo”, añadió.

El empresario Felipe Silva ha hecho revelaciones sobre Karla Panini, Américo Garza y Karla Luna (Captura de pantalla)

Según el empresario, quien trabajó durante algunos años con Las Lavanderas, llevándolas de gira por Sonora y Baja California, Luna prefirió hacerse “de la vista gorda” al darse cuenta del romance que existía entre Américo y Karla Panini, amiga y compañera de Luna en Las Lavanderas.

De acuerdo con Silva, el tener dos hijas pequeñas con Garza sirvió para que éste la maltratara psicológicamente.

Américo psicológicamente llevó a Karla Luna a la muerte, literal

Dijo que Garza la amenazó con que no vería a sus hijas, que moriría sin verlas. “(Le decía) estás acabada, no vas a ser nadie en la vida, no vas a lograr y ser lo que fuiste sin mí y sin Karla Panini, menos”.

Karla Panini vive ahora con Garza y las hijas que él tuvo con Luna (IG: malinfluencersmx)

Silva detalló que en un par de ocasiones apoyó económicamente a Luna. "Ella murió tristemente más que engañada, con un dolor tan grande. Juntas todo eso y si le sumas que económicamente murió endeudada, murió sin tener el apoyo aun sabiendo que Américo le debía muchísimo dinero".

El empresario no teme represalias de Américo Garza. “Si me llega a amenazar le puedo dar mi dirección, él tiene mi teléfono y cuando quiera lo veo de frente, no tengo ningún problema por decir lo que estoy diciendo actualmente”.

Quiero que quede constancia de que son perversos y no son una pareja feliz. Karla Panini no es cristiana, no tiene a Dios en su corazón

Finalmente el empresario dijo que no sabe si actualmente Panini y Garza consuman sustancias, pero “durante el tiempo que yo los contraté sí consumían drogas”.

Karla Panini enfrenta una nueva ola de críticas (IG: malinfluencersmx)

Polémicas declaraciones

El empresario acaparó la atención esta semana cuando dijo, en una entrevista con Multimedios, haber tenido un encuentro íntimo con Karla Panini a cambio de dinero.

“Como caballero lo voy a decir: yo tuve un encuentro, no quiero decir amoroso porque nunca la amé, pero yo tuve un encuentro sexual con Karla Panini a través de dinero ecónomico, yo le pagué a Karla Panini porque tuviéramos un ‘no me olvides’, un ‘acostón’, un algo. Muchos no se atreven a decirlo, yo no tengo nada que perder. A final de cuentas a mí me consta”.

En la misma charla reveló el motivo por el que Panini habría terminado con Óscar Burgos, su ex esposo.

“Karla Panini se divorció de Óscar Burgos, si mi gran amigo Perro Guarumo tiene los suficientes pantalones para que diga la verdad, porque la encontró en Reynosa, Tamaulipas, en un show, con una persona en la cama, haciendo el amor a Karla Panini. Por eso fue el detonante de la separación que hubo”.

