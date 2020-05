Eugenio Derbez estrena otro reality: “Es jugar con fuego mostrar tu vida íntima”

Eugenio Derbez vuelve al formato de reality con "Deshecho en casa" (IG: ederbez)

Eugenio Derbez decidió grabar algunos momentos de su vida familiar, y de su encierro por la cuarentena, y compartirlos con su público, pero no a través de redes sociales, sino de un programa llamado Deshecho en casa, que se estrena este miércoles 20 de mayo a las 21:30 horas por Comedy Central y Claro Video.

El programa también estará disponible a partir del 29 de mayo en Pluto TV, la plataforma gratuita, a través del canal Pluto Reality.

Sin ninguna “pretensión”, como el propio Eugenio comentó en un encuentro virtual con medios de comunicación, su único objetivo era divertir a la gente que, como él, está encerrada.

"La cuarentena ha sido pesada, complicada, no poder salir de tu casa. Al principio me dio mucho gusto, siempre me la paso viajando, nunca tengo tiempo de ver series, leer libros, para mí fue una gran oportunidad, pero después de una semana, una semana y media empiezan las broncas, los problemas, el exceso de convivencia".

Su único objetivo es que la gente se divierta (REUTERS)

Grabada con su teléfono celular y el de su esposa, Alessandra Rosaldo, con una iluminación muy básica y una aplicación con sonidos para ambientar, Derbez comenzó a documentar su cuarentena, pero reconoció que el mostrar su vida íntima no es tan sencillo.

Es muy difícil. A raíz de que hicimos<i> De viaje con Los Derbez </i>aprendí que es un poco jugar con fuego cuando quieres mostrar tu vida íntima, es complicado. Por un lado se te hace simpático, pero también cruzas una línea, a veces sin darte cuenta donde notas que ‘no debí haber publicado esto’, ‘no debí haber dado a conocer esto’

Añadió que lo ha notado mucho con sus hijos, quienes llegaron a grabarlo en pijama. “Les digo por qué tengo que enseñarles a la gente cuál es mi pijama, mi cama, demasiada intimidad, hay una lucha entre ‘esto se ve muy natural y esto se ve muy falso’. Total que ha sido muy difícil encontrar esa línea que a veces cruzamos, qué sí mostrar y qué no mostrar, yo no busco nada de morbo, es nada más vamos a divertirnos, pero ha sido complicado”.

Dejó que su hija Aitana lo maquillara (Twitter Comedy Central LA)

Su criterio para decir qué material publica y qué material no es solo el que sea divertido. “No trato de publicar cada segundo mi vida”.

Derbez dijo que si bien en su casa solo están él, Alessandra Rosaldo, su hija Aitana y su perrita Fiona, de pronto el convivir las 24 horas se ha hecho complicado y tampoco ha tenido todo el tiempo que imaginaba para leer libros y ver series. “De pronto es desesperante no tener cinco minutos para leer... llega un momento en que necesitas un poquito de espacio y de intimidad”, indicó.

Antes de que comenzará la pandemia, Derbez tenía el plan de iniciar filmaciones de una película el 4 de mayo, pero por ahora ese plan está suspendido, como lo está la segunda temporada de De viaje con los Derbez, pues explicó que para realizarlo debieron haber comenzado a trabajar hace meses.

Convenció a Alessandra Rosaldo de volver a mostrar su intimidad

No le resultó sencillo convencer a Alessandra Rosaldo de volver a presentar su vida en un reality, pero finalmente aceptó cuidando no mostar demasido.

De hecho confesó que esta podría ser su última aparición, en mucho tiempo, en un reality, pues si bien le agrada el formato tampoco es su favorito y desea más bien filmar películas.

“El formato del reality que es tan improvisado a mí me encanta porque me ayuda mucho a poder crear sin estar tan enfocado con el libreto, te da libertad de improvisar. Es fresco y muy actual”, dijo, pero también señaló: sí he estado cómodo con los realities pero también yo creo que Deshecho en Casa y posiblemente la segunda temporada de De Viaje con los Derbez serán lo último que hacemos. Me gusta el formato pero no me fascina".

