Bad Bunny dio pistas sobre nueva temporada de Narcos México

Bad Bunny estrenó su álbum "YHLQMDLG" en febrero de este año (Foto: captura de pantalla)

La estrella puertorriqueña, en una extensa entrevista para la famosa revista musical Rolling Stone, adelantó que empezó a grabar algunas escenas para la tercera temporada de la serie Narcos: México, original de Netflix, donde actúan, entre otros, Diego Luna, Tenoch Huerta y Michael Peña.

Las primeras grabaciones de las escenas donde participará se dieron después de su actuación en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV, evento donde Jennifer López y Shakira fueron el acto principal del espectáculo.

Portada del mes de mayo de la revista musical "Rolling Stone"

A pesar del adelanto en la entrevista, aún no hay más detalles sobre su participación, ni la fecha de estreno para la nueva temporada de la exitosa serie de Netflix.

Ésta sería la primera aparición de Bad Bunny en la pantalla chica como actor, ya que sólo se ha presentado en la televisión interpretando sus canciones. Una de las presentaciones más famosas que ha tenido el puertorriqueño ha sido en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon donde vistió una camisa con la frase “Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”, posicionándose así, en contra de la transfobia.

Netflix México todavía no se ha pronunciado oficialmente acerca de la realización de la tercera temporada de Narcos: México, el único adelanto fueron las declaraciones del productor ejecutivo, Eric Newman, en una entrevista para el sitio TV Guide, al preguntársele sobre quién tomaría el centro del escenario para una eventual tercera entrega.

Uno de los protagonistas de la serie es Diego Luna, quien interpreta al "Jefe de jefes" (Foto: especial)

“Creo que si miras cronológicamente a la próxima potencia, después de Félix Gallardo, sería Amado Carrillo Fuentes. Era el Señor de los cielos y el jefe del cártel de Juárez. Es un mundo muy rico y el apogeo del Chapo aún está a unos 20 años de distancia. También conocimos al Cartel del Golfo, Juan (García) Ábrego, quien también fue un jugador bastante enorme”, apuntó Newman.

La segunda temporada se estrenó apenas el 13 de febrero de 2020, con 10 capítulos en los que se narra parte de la vida del capo Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido también como El jefe de jefes y uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, a punto de celebrar su cumpleaños 40 y ambientado a mediados de la década de 1980.

Aunque todavía no es oficial, se espera que, así como ocurrió después de la primera temporada, –estrenada el 16 de noviembre de 2018– la renovación para la tercera entrega se haga al poco tiempo. Bad Bunny, sin saberlo, adelantó el anuncio de su realización.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre original del artista, estrenó este año el álbum YHLQMDLG (acrónimo de “Yo hago lo que me da la gana), el cual alcanzó el segundo lugar en las listas de popularidad estadounidenses.

Durante esta contingencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, Martínez Ocasio lanzó en el día de las madres, el disco LAS QUE NO IBAN A SALIR, una compilación de 10 canciones que no entraron en su anterior trabajo discográfico y algunas otras recién escritas como, EN CASITA, una balada sobre querer visitar a un amante durante la cuarentena, que grabó con su actual pareja Gabriela Berlingeri. Además, LAS QUE NO IBAN A SALIR contiene colaboraciones con Don Omar, Nicky Jam y Yandel, entre otros.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri se encuentran en confinamiento en Puerto Rico

Bad Bunny se encuentra rentando un Airbnb en alguna parte de la costa norte de Puerto Rico con su pareja Berlingeri, una diseñadora de joyas de 26 años.

La estrella puertorriqueña es el reguetonero que cuenta con un álbum reseñado con cinco estrellas por el sitio de crítica musical Allmusic -considerado como el referente de crítica musical más importe en el medio- con su LP X 100PRE (2018).

