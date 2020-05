Noel Gallagher confesó que la cocaína le provocaba ataques de pánico brutales: “Una vez tuve que ir al hospital”

Noel Gallagher consumió cocaína de manera constante en los años 90

El cantante y compositor británico Noel Gallagher, ex integrante de Oasis, confesó que en los años 90 su consumo de cocaína lo llevó a sufrir “brutales” ataques de pánico que lo llevaron al hospital.

La cocaína era una droga recurrente en el día a día del músico británico, pues la consumió cada noche en la década de los noventa, en especial entre 1995 y 1998.

Sin embargo, la droga pronto tuvo repercusiones en su cuerpo y comenzó a sufrir ataques de pánico que lo mandaron al hospital incluso en pleno estado de psicosis.

"Una vez tuve que ir al hospital”, confesó en el podcast de Matt Morgan, Funny How?. “Imagina tener la psicosis y tener que ir al hospital. Los médicos no entendían ni una palabra de lo que les decía mientras tú estás como de ‘creo que me estoy muriendo’”.

Noel Gallagher se rehabilitó con un viaje de un mes por Tailandia (Foto: Shutterstock)

Después de esos ataques que él denominó como “brutales”, el cantante hizo un viaje de un mes por Tailandia, en 1998, para limpiarse, y lo hizo acompañado por su entonces esposa Meg Matthews, de quien se separó en 2001.

Gallagher tomó esa decisión luego de que, según contara, el 5 de junio de 1998 se despertara para ver el partido de Alemania contra Grecia en la Copa del Mundo de Futbol rodeado de gente que estaba fumando marihuana e inhalando cocaína.

Vendió su casa y emprendió el viaje de un mes con su esposa, pero la recuperación no terminó ahí. Cuando volvió al Reunido Unido decidieron mudarse al campo y desconectar su teléfono para que Noel evitara consumir drogas.

Hoy dice que la cocaína le parece aburrida

No es la primera ocasión que el ex Oasis habla sobre su consumo de sustancias.

El año pasado, en una entrevista con The Metro, comentó que actualmente piensa que las personas que consumen cocaína son “aburridas”. “Solo sabes que cuando salga la coca, la noche va a dar un giro de mierd*. Siempre es diversión y juegos hasta que alguien saca la cocaína; entonces, es hora de que me vaya porque de todos modos la noche ya es aburrida".

En otra entrevista, para Yorkshire Evening Post, Noel dijo que cree que fue capaz de abandonar el mundo de las drogas sin ayuda profesional porque nunca se hizo adicto al alcohol ni probó la heroína.

Cree que pudo recuperarse porque nunca probó la heroína EFE

“El alcoholismo y la heroína son muy poderosos. Nunca te liberas del todo de ellos. Tengo amigos que aún reciben ayuda y no han consumido heroína en 20 años”.

El regalo de Oasis

El pasado abril, Noel reveló a través de redes sociales que la cuarentena por coronavirus le dejó mucho tiempo libre y le permitió encontrar una canción de Oasis que creía perdida.

"Como el resto del mundo, he tenido tiempo infinito para matar últimamente, así que pensé que finalmente vería y encontraría qué había en los cientos de CD’s que tengo sin marcar en cajas alrededor de toda la casa”, comentó al inicio de la publicación, que pronto logró gran atención en Instagram y Twitter.

El mensaje de Noel que se publicó en la cuenta de Instagram de Oasis

El músico explicó que como si fuera algo del destino, “me topé con un viejo demo que pensé que se había perdido para siempre”. “Por lo que sé sólo hay una versión de esta canción ‘allí afuera’ de un soundcheck de Oasis en Hong Kong ¿hace unos 15 años?”, añadió.

Se trataba del tema “Don’t Stop”, que horas más tarde se hizo público en Internet, desatando la nostalgia de los seguidores de la banda británica, aunque a su hermano Liam no le sorprendió en absoluto el tema y en Twitter comentó con decenas de “zzz”, haciendo referencia a que le pareció aburrida.

