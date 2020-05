Eduardo Verástegui convocó a un rezo masivo por los enfermos de COVID-19

El actor Eduardo Verástegui hizo un llamado en sus redes sociales para realizar un rezo masivo dirigido a los pacientes que dieron positivo a COVID-19 (Captura de Pantalla: Instagram @eduardoverastegui)

El actor Eduardo Verástegui hizo un llamado en sus redes sociales para realizar una cadena de oración masiva e internacional a la virgen María para pedir por el bienestar de los enfermos por COVID-19. El actor hizo una transmisión en vivo, el objetivo era unir en el rezo a alrededor de 50 mil personas en la transmisión.

Verástegui es fundador y dirigente de la organización “Movimiento Viva México”, una sociedad civil que, según sus estatutos “es un movimiento social que surge del compromiso de mexicanas y mexicanos por hacer de este un país con oportunidades para todos, donde la primacía del ser humano sea siempre el centro de las decisiones, y donde quienes defienden la vida en todas sus dimensiones encuentren un lugar de unión y trabajo conjunto.”

La organización está posicionada contra el aborto y a favor de la familia, además afirma luchar contra la esclavitud sexual pues señala que su intención es buscar un “México renovado, sumando esfuerzos para sacar a los niños de la calle”.

Eduardo Verástegui ha participado en series como CSI: Miami y Charmed, ahora enfoca su vida a la religión. (Captura de Pantalla: Facebook Eduardo Verástegui)

José Eduardo Verástegui Córdoba cuyo nombre artístico es Eduardo Verástegui, fue un actor y cantante, que principalmente destacó en los años 90 y la década del 2000 y que apuntaba a ser uno de los galanes mexicanos más prometedores de la televisión. Su carrera musical no fue tan vasta ya que únicamente produjo un disco durante toda su incursión en el canto, en el grupo pop Kairo, y en 2001 salió a la luz su único álbum como solista hasta la fecha, titulado como Eduardo Verástegui.

Su carrera en la actuación fue prominente pues incluso apareció como la contraparte masculina romántica en uno de los videos musicales de Jennifer López, titulado Ain’t it funny, también apareció en series como CSI Miami y en la serie Charmed, popular en los años 90.

Sin embargo, ahora se encuentra separado de la vida artística y ha dicho que lo que ahora lo ocupa es la religión. Fue hace un par de años que, durante una entrevista para el canal estadounidense CNN, Verástegui aseguró que llevaba alrededor de 13 años en celibato, guardándose hasta que contraiga matrimonio, aseguró que su vida no es la misma pues dice “haber encontrado a Dios” y que había decidido no tener relaciones sexuales con nadie hasta el día en que se casara: “Cuando tenga enfrente a la mujer de mi vida la voy a elegir para el resto de mis días y recién ahí me entregaré a ella”.

Eduardo Verástegui asegura mantenerse célibe por más de 10 años y dice que sólo romperá esos votos hasta que se case (Captura de Pantalla: Instagram @eduardoverastegui)

Sus declaraciones fueron el eje de mucha polémica, pues él mantiene su argumento de conservar el celibato: “No conozco nadie que se haya muerto de abstinencia. No somos animales, somos seres humanos y podemos controlar nuestros instintos. Se puede vivir sin sexo”, dijo el actor.

Eduardo Verástegui recibió un Doctorado Honoris Causa en el estado de Utah, Estados Unidos, por parte de instituciones como el Claustro Doctoral Iberoamericano y la Universidad Latinoamericana de México. Además ha recibido reconocimientos por parte del Parlamento Italiano, quien le otorgó el premio Madre Teresa de Calcuta. En relación al apoyo contra el COVID-19, Verástegui promueve donativos para la agencia Cáritas México.

Hasta el momento, la transmisión realizada por Verástegui registró 87,625 vistas en la plataforma de YouTube y además ha hecho videos con instituciones como la Unión Nacional de Movimientos Católicos, en donde la grabación con su testimonio cuenta con más de 2 millones 400 mil visitas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El miércoles de los famosos en México: Belinda está de luto; Bárbara de Regil responde a las críticas y Ricky Martin sufrió de un quiebre mental

Las fotos inéditas de Angélica Rivera con sus hijas

Yadhira Carrillo pasó su cumpleaños en la cárcel junto a Juan Collado: “Siempre estaré para amarlo”