Michelle Salas confesó que Luis Miguel le aconsejó abandonar México

Siguiendo la recomendación de su padre, Michelle Salas salió de México a los 18 años (Foto: Instagram @michellesalas)

Pese a que toda la llamada dinastía Pinal vive en México, y de que Michelle Salas vivió en el país azteca durante toda su niñez y adolescencia, la hija de Stephanie Salas reside desde hace más de 12 años en Estados Unidos, donde ha desarrollado su trayectoria.

La joven viaja a México cada que puede a visitar a su madre, a su abuela Sylvia Pasquel y a su bisabuela Silvia Pinal, con quien mantiene una excelente relación. Al respecto, Michelle Salas confesó recientemente cómo fue que tomó la decisión de cambiarse a vivir a Estados Unidos durante una charla por internet que mantuvo con el programa de YouTube Encerrados con Yimina.

La influencer de la industria de la moda recordó que fue su famoso papá, Luis Miguel, quien la alentó a tomar la decisión de alejarse del país:

"Dejé México a los 18 años, mi papá vivía en Los Ángeles, entonces como que llegó el momento en que me dijo: ‘Mira, las cosas están muy feas en México y tal’, y en verdad como que yo llevaba toda mi vida ahí, y me pareció como que era una buena oportunidad de mudarme a Estados Unidos”

En 2019, después de visitar el sur de Italia, Michelle viajó a Grecia (Foto: Instagram @michellesalas)

La joven de 30 años contó cómo fue que se estableció en una de las llamadas capitales del mundo, Nueva York, donde la industria de la moda a la que ella pertenece fue un aliciente para establecerse ahí, luego de su paso por California: “Me quedé en Los Angeles muy poquito, luego me fui a New York a estudiar a Parsons, y luego regresé a Los Angeles, porque New York era demasiada ciudad para mí, estaba como medio chica, no conocía a nadie, inmadura… como que yo decía: ‘este monstruo es demasiado para mí’ y me regresé a Los Angeles, y luego me regresé a Nueva York, o sea es una ciudad que siempre me ha llamado”, relató.

Pese a que la YouTuber de estilo de vida siguió el consejo de su padre y, como él, se fue a hacer una nueva vida al país vecino debido a la inseguridad y la violencia que han azotado a México desde hace varios sexenios, El sol no retomó por completo una relación con su hija, pues ya desde hace un tiempo no conviven estrechamente.

De acuerdo a las declaraciones de la propia Michelle y de las ex parejas de Luis Miguel, el cantante no se distingue principalmente por convivir con sus hijos, pues vive alejado del ojo público y de la cercanía familiar.

Michelle Salas se reencontró con su padre hasta que fue adolescente (Foto: Instagram @michellesalas)

En la misma emisión la modelo participó en una reto llamado Yo nunca, nunca, donde una de las afirmaciones se refirió a que si alguna vez había besado a alguna chica, a lo que Michelle contestó: “No, eso si yo no, bueno, puede ser que en alguna borrachera sí, seguramente en una botelllita de borrachera sí”, en alusión a los juegos de botella donde se aplican distintos “castigos” entre los participantes.

Michelle se encuentra pasando los días de confinamiento en su casa en Nueva York, una de las ciudades más afectadas por la contingencia sanitaria derivada de la propagación del coronavirus, desde donde se mantiene en contacto con sus millones de seguidores a través de sus redes sociales donde cuelga videos de consejos de moda, tutoriales de belleza y hasta recetas de cocina.

En abril, la joven fue criticada por no haber felicitado a su padre en su cumpleaños número 50 (Foto: Instagram @michellesalas)

Su lejanía geográfica respecto a su familia durante esta temporada la tiene un tanto preocupada, sobre todo porque recientemente su bisabuela tuvo que ser hospitalizada para ser intervenida quirúrgicamente tras sufrir una caída que le provocó una fractura de cadera.

“Obvio (me preocupé mucho), yo los últimos años y lo que tengo de recuerdos siempre he sido muy cercana a ella y como que trato siempre de estarla llamando, o de estar al pendiente, entonces en el momento en el que te dicen que le pasó algo y tú estás tan lejos, es como que te da una cierta impotencia que es muy fuerte”, dijo al programa Sal y Pimienta.

