“Lo perfecto suele ser falso”: Ingrid Coronado habló de lo que busca en las personas

Foto: Ingrid Coronado/Youtube.

La presentadora Ingrid Coronado reveló que ha dejado de buscar la perfección en las personas que la rodean.

En su cuenta de Instagram, la ex integrante de Venga la alegría compartió una reflexión, tal como lo ha hecho en otras ocasiones durante su cuarentena.

“Hace tiempo que ya no busco lo perfecto en las personas, busco lo real. Lo perfecto suele ser falso, quien es real se desnuda orgulloso de sus cicatrices”, escribió en un mensaje que ya recibió decenas de respuestas y más de 10,000 “likes”.

Coronado no explicó si se refería a alguien en particular o si ha conocido a varias personas "falsas" que aparentaban ser perfectas.

Sus confesiones

En las últimas semanas Ingrid ha hecho algunas revelaciones a sus seguidores en Instagram.

Les dijo, por ejemplo, que durante algún momento de su encierro en la cuarentena se deprimió.

“Hey, ¿cómo van? Puff, yo les confieso que he pasado por todas las emociones… esta foto fue tomada en uno de mis mejores días, pero los últimos días me estacioné en depresión. Me sentía con el ánimo muy bajo, ya me siento cansada, ¡es un mes! Y tengo miedo y me desespera la incertidumbre de no saber cuánto tiempo nos falta. Por lo menos, ¡medio mes más!", relató.

Se confesó con sus seguidores en Instagram

En otro post confesó que también es una mujer vulnerable, pese a su imagen de fortaleza.

"Siempre me han dicho que soy una mujer fuerte, echada para adelante… De niña siempre pensaba: yo solita, y así es como siempre me he abierto camino en la vida, solita...", escribió.

“Eso, por un lado me gusta, me hace sentir poderosa, pero por otro lado siento que también me ha condicionado a no mostrar a nadie que también soy una mujer vulnerable como cualquier ser humano ”, reconoció.

Por tal motivo, Ingrid reconoció que estos días también la hicieron pensar en la importancia de pedir ayuda y puso como ejemplo sus labores en casa.

Ingrid Coronado ha mostrado su lado más íntimo en redes sociales (IG: ingridcoronadomx)

“Los primeros días cargué, literal, con todo lo de casa, hasta que llegó el punto que mi cuerpo no pudo más, y empece a pedirles ayuda a mis hijos. El resultado ¡ha sido asombroso! No sólo lo hacen con gusto, si no que esos tiempos donde estaba yo solita en la cocina, ahora estamos juntos cocinando y se ha vuelto una actividad de familia ¡muy divertida!”.

Sobre Fernando del Solar

La presentadora también llamó la atención a inicios de mayo cuando ofreció una entrevista en la que reconoció cómo la afectaron las críticas que recibió después de su separación de Fernando del Solar, con quien tuvo a sus hijos Luciano y Paolo.

“Cuando las personas hacen eso de insultar, de agredir, de juzgar a los demás, a quienes están lastimando es a ellos mismos porque la gente no tiene la capacidad de lastimar tu alma, solamente tú eres capaz de hacerlo. Si bien cuando recibí todo esta violencia evidentemente sí me afectó, sí la pasé muy mal, me hizo mucho daño , pero a la vez me ayudó”.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar confirmaron su ruptura en 2015 (Instagram)

Ingrid insistió en que aquellas personas que la atacaron y aún lo siguen haciendo deben saber que eso no les ayuda. “Aunque no lo quieran reconocer conscientemente los hace sentirse culpables y cuando nos sentimos culpables vamos a ponernos en situaciones que nos castiguen”.

“Lo desafíos que la vida me ha puesto y que no ha podido conmigo, finalmente ustedes conocen una parte de la historia de lo que ha sucedido los últimos ocho años”,contó.

