El viernes de las estrellas en México: lo que Erika Buenfil no puede compartir en redes y la emoción de Aracely Arámbula al enterarse de su primer embarazo

Erika Buenfil, Alex Fernández y Zuria vega (Foto: Instagram@erikabuenfil50/@alexfernandez.g/@zuriavvega)

El fin de semana llegó por fin y las noticias en el mundo del entretenimiento no paran, pues las celebridades han encontrado formas de no estar aburridos dentro de sus hogares, y además han aprovechado las redes para poder acercarse de cierta forma a sus seguidores.

Erika Buenfil tiene “prohibido” participar en un reto viral

La actriz Erika Buenfil puede ser de las personas más populares de Tik Tok, con casi seis millones de seguidores. Sin embargo, uno de sus hijos le advirtió que tiene prohibido participar en el #PillowChallenge.

“[Nicolás] no me dejó hacer el almohada challenge, que porque era para ‘cuerpazos’, así literal, y que era para las chavas que son modelos y luego me decía: ‘Esa imagen ahí se va a quedar y va a decir ‘Qué pena con mi mamá’”, explicó la actriz. Aunque le Buenfil le dijo que ella se podía maquillar y broncear para verse un poco mejor, su hijo se negó.

Su hijo Nicolás le prohibió participar en este viral reto (IG: erikabuenfil50)

La familia Fernández se esconde en un refugio

Los hijos de Alejandro Fernández, Camila y Alex, revelaron que su familia se encuentra a salvo en un refugio. Aunque Camila no reveló al principio en dónde estaban, su hermano fue el que dijo en entrevista con el “Break de las 7” que están en un turístico lugar del estado de Jalisco.

“Ahorita estamos en Puerto Vallarta, con toda la familia, la verdad disfrutando un montón, bueno, dentro de lo que cabe, siempre hay que tomar lo bueno de las cosas”, reveló el también cantante al programa de Univisión. Agregó que sus abuelos, Vicente Fernández y María del Refugio, no están con ellos, ya que se quedaron en su rancho.

El refugio en donde se encuentran está a la orilla del mar (Foto: Instagram@alexoficial)

Zuria Vega y Alberto Guerra hicieron confesiones

Zuria Vega es otra de las caras conocidas que entró a Tik Tok durante la cuarentena, y siempre aparecía ella sola en sus videos, haciendo lip sync de escenas graciosas. Sin embargo, por fin logró convencer a su pareja, Alberto Guerra, de hacer el “Tag de la cuarentena”.

En este video, la pareja tiene que cerrar los ojos y señalar a la persona que es más culpable de hacer algo. Gracias a este video por ejemplo, se supo que Vega es la “más regañona” y también la que ya terminó de ver todas las series de Netflix. Mientras que también se dio a conocer que Guerra es de aquellos que no se baña en la cuarentena.

Zuria Vega y Alberto Guerra hicieron un video en Tik Tok (Foto: YouTube)

Mauricio Ochmann regresará al mundo de las citas

Mauricio Ochmann volverá a salir en citas, pero todo será por una buena causa. La fundación “Somos uno” informó que rifará una cita con el actor, el dinero que sea recolectado será usado para llevar una despensa a la gente que lo necesite. El boleto tendrá un costo de tan solo 50 pesos mexicanos. Con la rifa se esperan juntar 50,000 pesos.

El premio no solamente será una salida con el actor, sino un día lleno de adrenalin, ya que consistirá en que el ganador y el actor irán a Tequesquitengo saltarán en paracaídas. Aunque también existe la opción de acompañarlo y solamente tener un desayuno con Ochmann.

El acto tendrá una cita llena de aventuras (Foto: Instagram)

Aracely Arámbula tardó mucho en poder embarazarse de Luis Miguel

Aracely Arámbula contó en el programa “Hoy”, que ella y Luis Miguel tardaron poco más de un año en poder embarazarse, pero cuando supieron que por fin lo habían logrado, fue un momento muy emotivo.

“Llevábamos un año buscando a Miguel y cada mes no pasaba nada, entonces ya en mi cabeza dije: ‘Me voy a relajar’, pero es una emoción tan grande el ver que uno pueda crear esa vida”, explicó la actriz.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

El jueves de los famosos en México: Thalía y su nueva sorpresa, Itatí Cantoral “a la antigua” y la serenata de Alejandro Fernández

El miércoles de los famosos en México: Las abdominales de Ninel Conde, la obra de arte de Paul Stanley y el “papito lindo” de La Chilindrina

El martes de los famosos en México: Thalía bailó, Diego Boneta celebró a “Luisito Rey” y Andrea Legarreta lució su máscara

El lunes de los famosos de México: Thalía lamentó la muerte de un fan por COVID-19, y los poderes telequinéticos de Adal Ramones