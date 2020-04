“Estamos muy emocionados de unirnos al desafío ALL IN para ayudar a mantener a las personas alimentadas y saludables durante este tiempo. Te invitamos a ti y a cinco de TUS amigos a unirte a los seis en el Estudio 24. Sé nuestro invitado personal en la audiencia para la grabación de nuestra reunión, mientras recordamos acerca del show y celebramos toda la diversión que tuvimos. .. y obtén toda la experiencia VIP de Friends en el Warner Bros. Studio Tour[...] No puedo esperar para conocerlos y abrazarlos cuando todo esto termine. Hasta entonces, mantente haciendo llamadas, videollamadas y escribiendo mensajes de texto a tus amigos y familiares. Tenemos que estar conectados”, escribió la estrella de “The Morning Show” en su cuenta de Instagram.⠀