El ex marido de Angelina Jolie apareció recientemente en otro programa de televisión de los Estados Unidos. El protagonista de Once Upon a Time in Hollywood aceptó participar en la versión celebrities del show de los famosos gemelos Drew y Jonathan Scott, para ayudar a reformar una parte de la vivienda de su gran amiga y maquilladora, Jean Black. Los próximos episodios del programa contarán con las participaciones de otras celebridades como Viola Davis, Melissa McCarthy, Jeremy Renner, Rebel Wilson y Michael Bublé.