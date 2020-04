“Quiero decirles que con esto del coronavirus a mucha gente le ha dado por abandonar a sus mascotas, a sus animalitos, no lo hagan, ellos no te pegan el coronavirus, a ellos no les puede dar. Y ya que no puedes abrazar o besar a tus amigos, a tu papá y a tu mamá, miren cómo si puedes (abrazar) a los perritos, a los gatitos, a todos los animalitos. Por favor, son parte de nuestra familia y también son hijos de Dios, ¡no los abandones!", dijo De las Nieves en un vídeo grabado desde el patio de su casa.