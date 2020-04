“Vamos a pasar muchos días en casa y eso no quiere decir, como decimos en México, vernos fodongas, desarregladas, dejadas. Inclusive para el marido o con el hombre con quien vivimos no es agradable ver a alguien sucia, desarreglada sólo porque está encerrada en casa. Nos tenemos que ver como si fuéramos a ir a trabajar, a salir, como si fuéramos a ir al súper, claro en un ambiente más relajado. No estoy diciendo que estén en tacones”, explicó.