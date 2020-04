“Podrías decir que vendré mientras el parque esté abierto, pero esa no es la forma en que he mirado. Desde el principio, siempre lo he visto como días consecutivos. El parque cerrará, pero el calendario no. Mucha gente me ha preguntado si hay forma en la que pueda continuar, pero no. Este es mi último día”, explicó a la publicación.