Desde un par de días antes, los dos famosos publicitaron en sus perfiles de Instagram el live que hicieron en conjunto desde la página del cantante. Llegado el momento, la transmisión tuvo una duración de más de 35 minutos, pero la interacción más aplaudida por los fans de ambas estrellas fue cuando Lopilato invitó a Bublé a cantar el famoso tema original de The Jackson Five “Blame it on the boogie”, en la versión del astro nacido en Puerto Rico el 19 de abril de 1970, Luis Miguel.