“Hoy me siento el más feliz y afortunado de que tú me hayas elegido a mí, de la forma que yo te elegí a ti. Abrazo tu corazón fuerte para que me sientas ahí contigo”, añadió Ron en su publicación. “Deseo Que Dios siga cumpliendo tus sueños y que me permitas ser parte de ellos. Quiero hacerte inmensamente feliz y te deseo muchas canciones más ! Muchas, muchas más. Felices 29 conejita”, escribió el actor para finalizar su publicación.