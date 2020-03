“Esto es muy gracioso, me llamo Tini, no se si me conocés. Pero vivo en Argentina y sos muy crack. Fue muy cool la última canción que lanzaste. La escuché mucho. Felicitaciones”, comenzó diciendo la novia de Sebastián Yatra. "¿Tú nombre es Tini?”, arrancar René. “Si, Martina. Me dicen Tini y soy de argentina”, responde la cantante, recostada en su casa