“Mi papá se fue con esta mujer (una amante) y yo le dije: ‘Para mí estás muerto, ni me hables cabrón’, y efectivamente esa misma noche se murió, le dio un infarto fulminante; entonces, yo me sentí muy culpable, me sentí muy mal, yo no podía con la pena, sufrí mucho y ese sentimiento se me quitaba con el alcohol”, declaró la también actriz originaria de Culiacán, Sinaloa.