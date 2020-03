La compositora Julieta Venegas, quien estrenó su nuevo sencillo “Mujeres” en la gala de premiación Spotify Awards, y quien siempre se ha mostrado comprometida con las causas sociales, también declaró al diario: "No voy a usar redes sociales, no voy a estar en México, voy a estar en Buenos Aires pero me parece súper importante. Como reflexión es muy importante y hay muchas mujeres que dicen yo no puedo parar, tengo que ir a trabajar. Bueno, aprovechemos el día: hablemos sobre el tema, aprovechemos esta oportunidad que se empezó a generar a raíz de las redes sociales. Esto no es contra de nadie, van a querer sumarse políticos y vaqueros y no, no es para ellos”.