La ex integrante del grupo juvenil Jeans y el ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN), se conocieron en 2009, durante la campaña de Felipe Calderón, según la revista Quien. Pero no comenzaron una relación hasta mucho tiempo después. En entrevista con la publicación, Patricia Sirvent, aseguró que Nava la conquistó por ser “el más caballeroso del mundo”, además de que la trata con respeto.