“He golpeado personas. Sí, porque si me estás viendo voy a volver por ti", bromeó Danna Paola. “No, le pegué una bofetada porque me estaba diciendo que estaba fea y me molestaba. Era mayor que yo, tenía diez, once. Y yo me enojé mucho. Fue como que me aguanté, ya sabes, y le hice, ‘triquití’”, explicó recordando el momento.