T: Bueno es que realmente eso es algo que salió inesperadamente, no lo veía venir, y bueno cuando me lo ofrecieron dije ‘ok por qué no, vamos a ver de qué se trata’. Y está divertido más que nada en una noche tan especial para la música latina y en un momento donde el sonido nuestro es el nuevo pop, realmente, globalmente lo que está rompiendo y en nuestro idioma. Es algo muy decisivo, muy fuerte, muy interesante para nosotros como cultura y para nosotros musicalmente. Yo creo que me encaja como anillo al dedo.