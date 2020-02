Sobre su personaje en “Sex and the City”, en una entrevista para la revista Cosmopolitan dijo: “Mostraba a una mujer de una edad avanzada que era inteligente como el demonio, muy mandona, y que también entendía la sexualidad. No era una anciana típica que vivía en alguna casa de retiro en alguna parte, sino una mujer que trabajaba duro y no se detenía en tonterías”.