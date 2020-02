Yuridia recientemente ofreció otra entrevista donde habló claro respecto a si quería tener más hijos: “Puede ser, hay planes… me hubiera gustado tener un montón de hijos, pero yo creo que ya se me pasó el tren. Me hubiera gustado tener una familia muy grande, la verdad. Pero hay que ver lo que nos depara el futuro, no hay que adelantarse tampoco porque si no los planes luego se estropean, entonces, hay que ver” concluyó