“He tenido épocas muy buenas, como ahora, y también he tenido épocas muy malas donde no he tenido nada de trabajo y justamente esas son las que me han enseñado que éste buen momento que tengo ahorita es pasajero y no va a durar para siempre, eso lo tengo clarísimo, por eso le estoy sacando todo el provecho, esta carrera es un sube y baja y todo es resistencia, aun así, todo vale la pena”, comentó.