- Para nada. No sabía que mi hermano iba a tener un hijo, aunque todo el tiempo pensaba en la idea de buscar alguien, antes de que fuera padre, para mostrar que no es lo mismo que las madres. Ellos no tienen las fiestas de ‘baby showers’ y cosas así. Y me parece bien que las mujeres las tengamos porque es realmente muy difícil dar a luz. Pero los hombres tienen tanta responsabilidad como la mujer y ellos hoy también quieren involucrarse tanto como la mujer, aunque no sea igual con todos.