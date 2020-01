Además, la actriz de 31 años, aseguró que se dio cuenta que tenía que cambiar justo, al nacimiento de su hijo (12 de marzo de 2017): "Cuando me hice mamá, mi hijo me hizo entender que las cosas tóxicas no funcionan en una familia. Fue mi hijo el que me hizo tomar la decisión de ‘yo no quiero seguir en este matrimonio’ y la verdad, nos divorciamos tratando de llevar las cosas de la manera más amorosa y más bonito por nuestro hijo y porque aparte su papá y yo nos queremos mucho. Yo realmente estaba muy enamorada de él, pero sí fue como de ‘ya no podemos estar juntos’ y firmamos” comentó la actriz para el programa matutino Hoy.